Группа "Союз" приобрела тепличный бизнес в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Родственница Николая Васильева, владельца группы "Союз", — Людмила Васильева приобрела тольяттинское ООО "АФ "Радость", занимающееся агробизнесом, пишет "Самарское обозрение". Это две компании с одинаковым названием, одна зарегистрирована в Тольятти, вторая — в с. Подстепки.

По данным "СО", активность, отражаемую в финансовой отчетности, демонстрирует исключительно тольяттинская версия "Радости". Выручка компании просела с 129 млн руб. в 2023 г. до 95 млн в 2024 году. Компания трижды за последние пять лет работала в убыток; рекордный минус получен по итогам 2024 г. — 34 млн рублей. Как результат, по итогам 2024 г. был сформирован уже непокрытый убыток в размере 18 миллионов.

24 октября 2025 г. Людмила Васильева стала единственным учредителем компаний. Сменились и директора: главой тольяттинской версии "Радости" стал Вячеслав Житин, подстепкинской — Виталий Ложененко.

Ключевыми активами "Радостей" являются два тепличных комплекса — на ул. Ларина в Центральном районе и на ул. Вокзальной в Автозаводском районе Тольятти, в районе промышленных зон. В Центральном районе на месте комплекса ранее работало муниципальное предприятие "Декоративные культуры", в 2017 г. выкупленное прошлым владельцем ООО "АФ "Радость" Валентином Богряковым. Основная культура — огурцы; также под продажу выращивают томаты, салаты и зелень, цветочную и овощную рассаду.

Источники, близкие к теме, рассказали "СО", что актив планируют развивать по профилю. Застраивать земельные участки чем-то другим нет смысла, тем более что тепличные комплексы "почти новые".

Дмитрий Цибизов, основатель клуба инвесторов DSTS.club, оценивает оба предприятия в 90-120 млн руб. "Это ориентировочная справедливая стоимость с учетом сельхозземли, техники, построек и убытков последних лет", — отмечает Цибизов.

Возможный интерес к бизнесу эксперт объясняет тем, что у агрофирмы "Радость" есть действующая база с оборудованием, тепличным хозяйством и персоналом, что делает ее готовым активом для наращивания производства без необходимости строить с нуля.

"Васильев развивает многоотраслевой холдинг, и сельхознаправление может стать логичным дополнением к промышленным и логистическим активам. В Самарской области спрос на локальные овощи, зелень и переработку растет. Покупка выглядит стратегической: это не спекулятивная сделка, а расширение в реальный сектор с потенциалом импортозамещения и локального производства продовольствия", — считает Цибизов.

Также в периметр сделки попала еще одна компания Богрякова — ООО "Телехост". Это микропредприятие работает с 2023 г.; в 2024 г. его выручка составила 75 млн рублей. Основным видом деятельности указана деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации. Владельцем тоже числится Васильева, директором — Ложененко.

