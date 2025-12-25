16+
Общество

"Транспорт Будущего" доставил детям новогоднее настроение

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания "Транспорт Будущего Самара" оказала поддержку в организации детского новогоднего праздника, который прошел в Культурном центре "Автоград".

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

24 декабря более 800 детей в Тольятти стали зрителями театрализованного представления "Новогоднее приключение в сказочной стране". Благотворительные ёлки объединили детей из категорий, требующих особого внимания и поддержки: дети участников специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Маленьких гостей ждал настоящий новогодний сюрприз от "Транспорта Будущего". Уже в холле их встречала настоящая Снегурочка. Особый восторг малышей вызвал дрон-доставщик "Транспорта Будущего", с помощью которого, по легенде, Дед Мороз прислал на праздник яркий и сочный привет — целую корзину мандаринов. Сладкие фрукты ребята самостоятельно доставали из корзины дрона и с большим удовольствием фотографировались с красавицей Снегурочкой.

Праздничная программа погрузила юных зрителей и их родителей в атмосферу сказки и волшебства. Яркие декорации, сверкающие гирлянды и нарядная елка — все поражало детское воображение. Вместе со сказочными героями дети пели и водили хороводы.

Концертный зал Культурного центра "Автоград" благодаря "Транспорту Будущего" в этот день был наполнен не только озорным смехом малышей, бурными аплодисментами, но и ароматом мандаринов, без которого уже и не представляешь настоящий Новый год.

