На трех станциях метро Самары установили "умные" видеокамеры

Метрополитен Самары внедрил современную систему цифровой безопасности, разработанную российскими специалистами, сообщает городской департамент транспорта.
Система объединяет данные с видеокамер и использует нейросети для анализа происходящего в реальном времени. Она автоматически распознаёт подозрительные действия, не требуя вмешательства оператора. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Новый проект уже работает на станциях "Алабинская", "Российская" и "Победа". Система показала свою эффективность даже при большом потоке пассажиров и сложной планировке станций. Она точно фиксирует события, редко ошибается и устойчива к внешним факторам.
