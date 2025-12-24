Каток на площади Славы начнет работу 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в 18:00, в Самаре начнет работать каток на площади Славы. В этом году уже полюбившаяся жителям и гостям областной столицы ледовая площадка предстанет в обновленном виде в рамках масштабной зимней кампании "Зима в Самарской области: инструкция по применению".

Каток преобразился благодаря новогоднему оформлению, разработанному министерством туризма Самарской области.

Для удобства посетителей на площадке в новогодние праздники будет работать мобильный туристско-информационный центр, где гости смогут получить актуальную информацию о новогодних событиях, достопримечательностях и туристических возможностях всего региона, а также получить подарки на память за участие в новогоднем квесте, разработанным совместно с туристической индустрией региона. Праздничное оформление и арт-объекты у катка создадут праздничное настроение.

В день открытия катка гостей ждет насыщенная праздничная программа. Торжественный старт сезону дадут Дед Мороз и его помощники.

"Открытие катка на площади Славы — это яркая точка на новогодней карте региона, созданная в рамках нашей кампании "Зима в Самарской области: инструкция по применению". Приходите с семьей, друзьями, заряжайтесь настроением. В нашем регионе масса возможностей для зимнего отдыха. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, специально к зимнему сезону министерством туризма подготовлен зимний лендинг, где собрана афиша более чем из 20 зимних мероприятий региона, анонсированы самые яркие зимние локации области, представлена возможность принять участие в "Зимнем квесте" и выиграть классный приз с символикой Самарской области", — отметила врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Каток на площади Славы будет работать ежедневно, с 11:00 до 23:00. А 31 декабря — круглосуточно. Технический перерыв с 15:00 до 16:00. Вход свободный.

Обновленный каток на площади Славы — пример реализации стратегии национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Владимира Путина. Повышение доступности и качества отдыха для граждан, развитие туристической инфраструктуры и формирование новых точек притяжения — в числе приоритетных задач национального проекта.