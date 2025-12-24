16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каток на площади Славы начнет работу 25 декабря В Самаре "закипела" Волга Подведены итоги года движения "серебряного" добровольчества Самарской области в 2025 году Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году Суд запросил позицию мэра Самары по точечной застройке около школы №168

Общество

В Самаре "закипела" Волга

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 128
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 декабря, жители Самары могли наблюдать необычное явление - "кипение" Волги. С первыми морозами поверхность реки окуталась туманом, а из воды начали выходить клубы пара.

Фото: Александра Белова

Необычное явление возникло из-за разницы температур воды и воздуха: при существенных минусовых значениях воздуха скорость и интенсивность испарения влаги увеличились, а сам пар стал виден. В результате получился эффект "кипения".

Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщали, что в начале недели, при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта атлантического циклона, пройдет небольшой и умеренный снег.

"В тылу циклона, перемещающегося за Урал, ожидается вторжение арктической холодной воздушной массы и резкое понижение температурного фона. Приближение теплого фронта очередного циклона в конце недели вызовет выпадение снега и ослабление морозов", — прокомментировали специалисты.

В ночь на среду в отдельных районах региона столик термометра опустился до -28 °C. Днем температура воздуха в Самаре составляет -16…-18 °C.

Сильные морозы ожидаются и в последующие несколько ночей. Так, с 24 на 25 декабря в Самарской области прогнозируется переменная облачность, ветер западный, 2…7 м/с, температура воздуха -20…-25 °C, местами до -30°C. Днем воздух "прогреется" до -13…-18 °C.

В пятницу, 26 декабря, в Самарской области по-прежнему прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 °C, местами до -24°C. Днем осадки и облачность сохранятся, будет дуть южный ветер со скоростью 7…12 м/с. Температура воздуха -7…-12 °C.

К пятнице морозы ослабнут. В регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер Южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью составит -7…-12 °C, днем -4…-9 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4