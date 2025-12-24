В Самаре "закипела" Волга

В среду, 24 декабря, жители Самары могли наблюдать необычное явление - "кипение" Волги. С первыми морозами поверхность реки окуталась туманом, а из воды начали выходить клубы пара.

Необычное явление возникло из-за разницы температур воды и воздуха: при существенных минусовых значениях воздуха скорость и интенсивность испарения влаги увеличились, а сам пар стал виден. В результате получился эффект "кипения".

Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщали, что в начале недели, при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта атлантического циклона, пройдет небольшой и умеренный снег.

"В тылу циклона, перемещающегося за Урал, ожидается вторжение арктической холодной воздушной массы и резкое понижение температурного фона. Приближение теплого фронта очередного циклона в конце недели вызовет выпадение снега и ослабление морозов", — прокомментировали специалисты.

В ночь на среду в отдельных районах региона столик термометра опустился до -28 °C. Днем температура воздуха в Самаре составляет -16…-18 °C.

Сильные морозы ожидаются и в последующие несколько ночей. Так, с 24 на 25 декабря в Самарской области прогнозируется переменная облачность, ветер западный, 2…7 м/с, температура воздуха -20…-25 °C, местами до -30°C. Днем воздух "прогреется" до -13…-18 °C.

В пятницу, 26 декабря, в Самарской области по-прежнему прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 °C, местами до -24°C. Днем осадки и облачность сохранятся, будет дуть южный ветер со скоростью 7…12 м/с. Температура воздуха -7…-12 °C.

К пятнице морозы ослабнут. В регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер Южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью составит -7…-12 °C, днем -4…-9 °C.