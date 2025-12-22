"Лада-Имидж" показала свой склад школьникам Тольятти

На одном из основных складов АО "Лада-Имидж" в Тольятти по адресу ул. Северная, 105 прошла обзорная профориентационная экскурсия для учеников 10 класса школы № 62 имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Школьников познакомили с современными логистическими процессами и складскими профессиями.

"Лада-Имидж" уделяет большое внимание социальным и профориентационным инициативам. Компания регулярно открывает свои площадки для экскурсий и образовательных проектов, считая работу с молодежью важной частью долгосрочного развития и вкладом в формирование будущих кадров. В рамках экскурсии участникам рассказали о деятельности АО "Лада-Имидж", а также об ассортименте продукции, включая автозапчасти бренда LECAR.

Сотрудники компании организовали экскурсию по высокотехнологичному складу, где участники смогли ознакомиться с современными процессами в логистике, а также узнать о профессиях, которые пользуются особым спросом в данной отрасли. Учащиеся погрузились в специфику работы водителей погрузчиков и ричтраков — одних из ключевых специальностей для складской логистики. Ребятам также продемонстрировали работоспособность грузоподъемной техники, паллетоперевозчиков и поводковых электротележек.

Школьники увидели в действии технологическое оборудование, терминал обработки данных и полный цикл складских операций: от приемки и переработки до отгрузки автозапчастей. Отдельным блоком стало посещение автоматизированного высотного склада, где учащимся наглядно показали загрузку продукции на подъемно-опускные системы, транспортировку до беспилотного штабелера и размещение товаров в стеллажных ячейках на высоте до 38 метров.

Сергей Назаров, директор по маркетинговым коммуникациям "Лада-Имидж", отметил важность таких инициатив: "Мы нацелены на работу с молодым поколением и считаем важным уже на школьном этапе показывать, какие современные, технологичные и перспективные профессии существуют сегодня. Экскурсии помогают ребятам лучше понять, как устроена работа крупной компании, и, возможно, в будущем сделать выбор в пользу карьеры в АО "Лада-Имидж".

Компания регулярно поддерживает школу № 62: дважды в год проводит экскурсии для учащихся, а также оказывает помощь в благоустройстве территории, вывозе мусора и других инициативах, поддерживающих образовательное учреждение.