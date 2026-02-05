В Национальном центре "Россия" стартовал просветительский марафон "Россия - семья семей"

Просветительский марафон "Россия - семья семей" Российского общества "Знание", посвященный старту Года единства народов нашей страны, открылся 5 февраля в Национальном центре "Россия". Мероприятие объединило свыше четырех тысяч человек - представителей более чем 190 народов РФ, а также иностранных гостей.

Открыла марафон заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

"Год единства народов России - это действительно знаковое событие. Этот год - о каждом из нас, ведь именно наш многонациональный народ составляет основу единства нашей великой страны. Символично, что открытие проходит в Национальном центре "Россия" - месте, где сосредоточены лучшие традиции, поколенческие связи и где представлены достижения и победы страны. В России живут 194 народа, каждый из которых уникален и самобытен. Отличительной чертой нашего взаимодействия всегда были взаимопонимание и единство. На протяжении более чем тысячелетней истории государства именно сплоченность, консолидация и единство помогали стране развиваться и преодолевать самые тяжелые испытания. Так было в годы военных действий, так есть сейчас, и так будет всегда", - обратилась к участникам марафона заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила, что наша страна сильна своим нематериальным наследием: у нас 300 языков, мы - самая многоязычная страна. В наших школах преподают 75 языков, на 65 языках говорят СМИ, на 90 языках пишут книги. Поэтому в 2022 г. Владимир Путин подписал указ о нематериальном этнокультурном наследии РФ - это наши сказки, былины, танцы, песни, кухня.

"Не могу не сказать о наших малочисленных коренных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока. У нас их 47, они живут в 28 регионах страны. И поэтому еще один очень важный документ, который стартовал с 2026 года, - это концепция развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, нацеленная на развитие традиций, мест проживания коренных и малочисленных народов. Это все то, на что мы должны ориентироваться, во что мы должны вместе с вами вкладываться и развивать", - добавила Татьяна Голикова.

После открытия марафона вице-премьер посетила пространства для спортивных, творческих и кулинарных мастер-классов, посвященные культуре, традициям и истории народов России. Она осмотрела мультимедийную экспозицию "Герои спецоперации: подвиг единства", библиотеку народной литературы, выставку "Книга сказок", а также интерактивную зону "17 традиционных ценностей России", которая знакомит с принципами, объединяющими народы России.

Главным событием стало торжественное открытие Года единства народов России. Церемония охватила все регионы благодаря телемосту с участниками из 89 субъектов РФ.

"Год единства народов начинается не с деклараций, а вот с таких встреч. Когда видишь своими глазами: мы - одна большая семья. Сегодня было очень много людей в национальных костюмах, людей, которые продолжают традиции, сохраняют культуру. Это и есть Россия - не на карте, а в сердце каждого из нас. Наша сила - не в том, чтобы быть одинаковыми, а в том, чтобы, оставаясь разными, быть единым целым", - поделилась впечатлениями представлявшая Самарскую область руководитель молодежного отделения общественной организации "Региональная мордовская национально-культурная автономия" Самарской области Мария Потякина.

В рамках марафона в Национальном центре "Россия" в течение дня проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусств. Гости могут участвовать в творческих, спортивных и кулинарных мастер-классах под руководством известных экспертов. На марафоне состоятся показы документальных фильмов о природе, культуре, об истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. Работает библиотека народной литературы - собрание произведений выдающихся писателей разных народов. В Гастрономических рядах команда поваров проекта "Гастрономическая карта России" познакомит молодежь с кулинарными традициями народов России.

Просветительское событие Общества "Знание" организовано в партнерстве с правительством России, Федеральным агентством по делам национальностей России, Росмолодежью, Министерством науки и высшего образования РФ, Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям, Национальным центром "Россия", Домом народов России, Ассамблеей народов России, Издательской группой "Эксмо-АСТ".