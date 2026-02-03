16+
Общество

Из-за метели переправа через Волгу в Самаре меняет расписание

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 3 февраля, в связи со сложными погодными условиями — снег, метель — меняется график работы переправы через Волгу.

Фото: Ирина Бабичева

В целях обеспечения безопасности перевозки будут осуществляться по маршруту "г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено" судами на воздушной подушке до 17:00.

