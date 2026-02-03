В России проходит онлайн-олимпиада по экологии

С 3 февраля до 2 марта в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие" на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Школьники 1-11 классов научатся бережно относиться к природе и узнают об основах разумного потребления. Олимпиада бесплатна и доступна для всех учащихся.

"В России ведется системная работа по сохранению окружающей среды: расчищают водные объекты, восстанавливают леса, ликвидируют объекты накопленного вреда, защищают редкие виды животных. Принять участие в укреплении экологического благополучия страны может каждый. Формировать ответственное отношение к природным ресурсам необходимо с детства. Олимпиада поможет школьникам узнать, как наши действия влияют на окружающий мир, и сформировать основы экологичного поведения", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Для успешного прохождения олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы. В заданиях ребенка ждет не только полезная, но и интересная информация и факты об окружающем мире. В этом году участникам предстоит узнать, как себя вести в заповеднике, почему полезно разделять мусор, можно ли превратить свалку в курорт, и какой журавль встречается только в России. Отдельное место в заданиях получила тема личного вклада в экологическое благополучие.

"Олимпиада помогает школьникам увидеть мир как единую экосистему, где их собственные решения имеют значение. Ребенок отправляется в экологическое приключение: учится распознавать растения и животных, погружается в работу заповедников, узнает о важной роли волонтеров и принципах осознанного потребления. Мы показываем, что забота об окружающей среде — это ежедневные решения каждого из нас. Выполняя задания, школьники открывают для себя ценность природных ресурсов и узнают об инструментах, которые помогут им осознанно относиться к природе в реальной жизни", — отметила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

Школьникам помогут подготовится к интеллектуальному состязанию на экологических уроках. Волонтеры Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" в поддержку олимпиады проведут лекции в регионах России.

"Наше движение объединяет десятки тысяч людей, которые искренне хотят сделать природу лучше уже сегодня. Волонтеры организовывают раздельный сбор, помогают животным, сокращают углеродный след и делятся этими практиками с другими. Именно поэтому мы с особым теплом поддерживаем эту олимпиаду уже третий год. На наших лекциях школьники не просто повторяют материал — они открывают для себя новые удивительные факты, встречаются с людьми, которые уже влияют на экологическую ситуацию в своих городах. Только наши ежедневные осознанные выборы определят, какой будет природа завтра", — отметил председатель совета движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Все участники онлайн-олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а преподаватели — благодарственные письма. Организаторами экопросветительской инициативы шестой год подряд выступают АНО "Национальные приоритеты" и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнеры проекта: Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема", компания СИБУР и Всероссийская программа экологических уроков "Вторая жизнь пластика".