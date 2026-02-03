16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лесной надзор минприроды Самарской области оштрафовал нарушителей на 2 млн рублей Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год Авито отметили места, где самарцы могут сдать ёлки на переработку В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино"

Экология Общество

В России проходит онлайн-олимпиада по экологии

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 февраля до 2 марта в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие" на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Школьники 1-11 классов научатся бережно относиться к природе и узнают об основах разумного потребления. Олимпиада бесплатна и доступна для всех учащихся.

"В России ведется системная работа по сохранению окружающей среды: расчищают водные объекты, восстанавливают леса, ликвидируют объекты накопленного вреда, защищают редкие виды животных. Принять участие в укреплении экологического благополучия страны может каждый. Формировать ответственное отношение к природным ресурсам необходимо с детства. Олимпиада поможет школьникам узнать, как наши действия влияют на окружающий мир, и сформировать основы экологичного поведения", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Для успешного прохождения олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы. В заданиях ребенка ждет не только полезная, но и интересная информация и факты об окружающем мире. В этом году участникам предстоит узнать, как себя вести в заповеднике, почему полезно разделять мусор, можно ли превратить свалку в курорт, и какой журавль встречается только в России. Отдельное место в заданиях получила тема личного вклада в экологическое благополучие.

"Олимпиада помогает школьникам увидеть мир как единую экосистему, где их собственные решения имеют значение. Ребенок отправляется в экологическое приключение: учится распознавать растения и животных, погружается в работу заповедников, узнает о важной роли волонтеров и принципах осознанного потребления. Мы показываем, что забота об окружающей среде — это ежедневные решения каждого из нас. Выполняя задания, школьники открывают для себя ценность природных ресурсов и узнают об инструментах, которые помогут им осознанно относиться к природе в реальной жизни", — отметила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

Школьникам помогут подготовится к интеллектуальному состязанию на экологических уроках. Волонтеры Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" в поддержку олимпиады проведут лекции в регионах России.

"Наше движение объединяет десятки тысяч людей, которые искренне хотят сделать природу лучше уже сегодня. Волонтеры организовывают раздельный сбор, помогают животным, сокращают углеродный след и делятся этими практиками с другими. Именно поэтому мы с особым теплом поддерживаем эту олимпиаду уже третий год. На наших лекциях школьники не просто повторяют материал — они открывают для себя новые удивительные факты, встречаются с людьми, которые уже влияют на экологическую ситуацию в своих городах. Только наши ежедневные осознанные выборы определят, какой будет природа завтра", — отметил председатель совета движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Все участники онлайн-олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а преподаватели — благодарственные письма. Организаторами экопросветительской инициативы шестой год подряд выступают АНО "Национальные приоритеты" и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнеры проекта: Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема", компания СИБУР и Всероссийская программа экологических уроков "Вторая жизнь пластика".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1