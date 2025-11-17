16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства Самарцев приглашают принять участие в голосовании за лауреатов акции "Народное признание" На ул. Советской Армии в Самаре восстановлено движение транспорта В Самаре стартует праздничное оформление города к Новому году "Вместе весело шагать": новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента

Общество

Авито и Skyeng разработали уроки о волонтерстве, помощи животным и экологии

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито и онлайн-школа для изучения иностранных языков Skyeng запустили серию совместных уроков английского на социальные темы: про экологию и снижение углеродного следа, помощь бездомным животным, а также про благотворительность и волонтерство. Занятия рассчитаны на учеников с разным уровнем знания языка и включают чтение, аудирование и практические задания.

В уроке про экологию ученики познакомятся с понятием углеродного следа и получат практические задания и эко-советы, которые легко внедрить в свою жизнь. Ученики узнают о повторном использовании вещей и передаче их через цифровые платформы, а также о том, как ответственное потребление экономит ресурсы планеты.

Материалы по помощи животным знакомят с правилами пристройства и форматами поддержки приютов на реальных примерах фондов "Рэй", "Верность" и "Ника", с которыми сотрудничает Авито. Узнают ученики и о необычных форматах помощи: от медицинской до "такси для животных".

Вдохновляющий урок о волонтерстве и благотворительности показывает изучающим английский язык, что помогать можно по-разному: временем или деньгами, локально или глобально. Визуальный словарь, дискуссионные задания и интервью с руководителем фонда помогут подобрать каждому наиболее подходящий формат участия. Студенты узнают, как можно помогать с помощью Авито: поддерживать фонды и общественные организации в проекте "Знак добра", помогать поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", поддерживать людей в кризисных ситуациях.

Каждый урок включает работу с лексикой, практические задания, чтение с вопросами на понимание, аудирование, говорение (в том числе кейсы и дискуссии) и домашнее задание — так участники не только осваивают английский, но и превращают знания в конкретные действия. Серия уроков доступна онлайн и подходит для учеников разных уровней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30