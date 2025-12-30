Почта России доставит новогодние открытки с Площади Славы в Самаре

Жители и гости Самары могут поделиться праздничным настроением: на площади Славы, рядом с входом на каток, установлен мобильный туристский информационный центр, где в новогодние каникулы будет работать зона посткроссинга от министерства туризма Самарской области и Почты России.

Здесь любой желающий бесплатно может получить и отправить новогоднюю открытку с символикой Самарской области. Точка посткроссинга уже работает. Синий почтовый ящик, размещенный в красном фургончике мобильного туристского информационного центра, будет принимать поздравления, пожелания и теплые слова также в новогодние каникулы, а почта затем доставит их адресатам в любой город.

Гости площадки могут отправить и особое послание Деду Морозу. Главный зимний волшебник с радостью примет письмо с волжского берега. Его адрес: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".