В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Самары будет бесплатным

В Самаре проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Решение принято по инициативе руководства Трамвайно-троллейбусного управления. В дептрансе сообщили, что праздничная акция распространяется также на автобусы и метро.

До 3:00 будут работать трамваи и троллейбусы на маршрутах, которые соединяют центр города с отдаленными районами: трамваи №№ 3, 20 и 22 и троллейбусы №№ 4, 6, 17. Основные городские автобусные маршруты (№№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91) также будут курсировать до 03:00. Метро будет работать до 4:00.