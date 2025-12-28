В Самаре в новогоднюю ночь проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным

В Самаре с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Такое решение принято по инициативе руководства Трамвайно-троллейбусного управления.
До 3:00 будут работать трамваи и троллейбусы на маршрутах, которые соединяют центр города с отдаленными районами: трамваи №№ 3, 20 и 22 и троллейбусы №№ 4, 6, 17.
Также до 3:00 будут ходить автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91. Метро будет работать до 4:00.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.