В Самаре в новогоднюю ночь проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным

В Самаре с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января проезд на трамваях и троллейбусах будет бесплатным. Такое решение принято по инициативе руководства Трамвайно-троллейбусного управления.

До 3:00 будут работать трамваи и троллейбусы на маршрутах, которые соединяют центр города с отдаленными районами: трамваи №№ 3, 20 и 22 и троллейбусы №№ 4, 6, 17.

Также до 3:00 будут ходить автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 50, 67, 70, 75 и 91. Метро будет работать до 4:00.