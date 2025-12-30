Стало известно, как в новогодние праздники будут работать самарские медучреждения

Стало известно как в новогодние праздники будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи в Самаре, сообщает мэрия города.

Для больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы с 8:00 до 20:00.

При необходимости вызвать мобильную бригаду, необходимо обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызывать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Кроме того, в круглосуточном режиме продолжать работать травмпункты по адресам: