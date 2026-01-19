16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе Как понять, что крещенские купания прошли неудачно — врач ВСК рассказал про 5 распространенных болезней "моржей" Врачи Клиник СамГМУ спасли мужчину, которому нужна была срочная пересадка сердца В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ В Красноярском районе открыты два современных фельдшерско-акушерских пункта

Здравоохранение Общество

Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на учете стоят 38 234 пациентов, больных ВИЧ-инфекцией. 86% проживают в столице региона и Тольятти. Об этом в понедельник, 19 января, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографию и социальной политики заявил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологической медицинской помощи минздрава Илья Сиротко.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По его словам, активное распространение ВИЧ в Самарской области началось в 2000-х годах в связи с ростом наркотизации населения. Наиболее сложная ситуация была в Тольятти.

"Сейчас наша область занимает шестое место по пораженности и четвертое место по первичной заболеваемости ВИЧ-инфекции во всей Российской Федерации", — сказал чиновник.

Главный врач областного СПИД-центра Оксана Чернова в свою очередь отметила, что изменились пути передачи ВИЧ-инфекции: "Если в начале 2000-х годов 96% заражений происходило при употреблении наркотиков, то сейчас картина кардинально поменялась. 76% инфицируются при незащищенных половых контактах. То есть наркопотребители разнесли ВИЧ в популяцию людей, которые никогда в жизни не употребляли наркотиков, социально адаптированы, с хорошим образованием и так далее".

При этом, по словам Оксаны Черновой, большинство зараженных — граждане в возрасте 35+. Молодежи меньше, так как она более просвещена о том, что такое ВИЧ-инфекция и как ей не заразиться.

Имеет место и скрытая заболеваемость. По статистическим данным, она составляет примерно +30% к текущему показателю официально зарегистрированных больных. Для выявления зараженных проводятся бесплатные тестирования граждан как в медучреждениях, так и в рамках профилактических акций, проводимых СПИД-центром. Также к этой работе привлекают социально-ориентированные некоммерческие организации, которые взаимодействуют с уязвимыми группами населения.

Важное значение имеет антиретровирусная терапия больных ВИЧ-инфекцией. Она не только позволяет продлить продолжительность жизни пациентов, но и способствует снижению вирусной нагрузки, делая их незаразными. По данным минздрава, за последние 10 лет охват антиретровирусной терапии вырос с 59 до 99,8%. Препараты для пациентов закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов.

"Лечение пожизненное, но оно позволяет сохранить качество жизни пациентов. Они становятся неопасными для окружающих в эпидемиологическом плане, в том числе при половых контактах. Смертность снизилась на 47%", — добавила глава СПИД-центра.

По итогам обсуждения депутаты предложили поработать над увеличением популяризации тестирования на ВИЧ и рассмотреть вопрос о его включении в программу диспансеризации населения. Минздрав попросили провести расчет финансирования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1