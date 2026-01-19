Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе

В Самарской области на учете стоят 38 234 пациентов, больных ВИЧ-инфекцией. 86% проживают в столице региона и Тольятти. Об этом в понедельник, 19 января, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографию и социальной политики заявил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологической медицинской помощи минздрава Илья Сиротко.
По его словам, активное распространение ВИЧ в Самарской области началось в 2000-х годах в связи с ростом наркотизации населения. Наиболее сложная ситуация была в Тольятти.
"Сейчас наша область занимает шестое место по пораженности и четвертое место по первичной заболеваемости ВИЧ-инфекции во всей Российской Федерации", — сказал чиновник.
Главный врач областного СПИД-центра Оксана Чернова в свою очередь отметила, что изменились пути передачи ВИЧ-инфекции: "Если в начале 2000-х годов 96% заражений происходило при употреблении наркотиков, то сейчас картина кардинально поменялась. 76% инфицируются при незащищенных половых контактах. То есть наркопотребители разнесли ВИЧ в популяцию людей, которые никогда в жизни не употребляли наркотиков, социально адаптированы, с хорошим образованием и так далее".
При этом, по словам Оксаны Черновой, большинство зараженных — граждане в возрасте 35+. Молодежи меньше, так как она более просвещена о том, что такое ВИЧ-инфекция и как ей не заразиться.
Имеет место и скрытая заболеваемость. По статистическим данным, она составляет примерно +30% к текущему показателю официально зарегистрированных больных. Для выявления зараженных проводятся бесплатные тестирования граждан как в медучреждениях, так и в рамках профилактических акций, проводимых СПИД-центром. Также к этой работе привлекают социально-ориентированные некоммерческие организации, которые взаимодействуют с уязвимыми группами населения.
Важное значение имеет антиретровирусная терапия больных ВИЧ-инфекцией. Она не только позволяет продлить продолжительность жизни пациентов, но и способствует снижению вирусной нагрузки, делая их незаразными. По данным минздрава, за последние 10 лет охват антиретровирусной терапии вырос с 59 до 99,8%. Препараты для пациентов закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов.
"Лечение пожизненное, но оно позволяет сохранить качество жизни пациентов. Они становятся неопасными для окружающих в эпидемиологическом плане, в том числе при половых контактах. Смертность снизилась на 47%", — добавила глава СПИД-центра.
По итогам обсуждения депутаты предложили поработать над увеличением популяризации тестирования на ВИЧ и рассмотреть вопрос о его включении в программу диспансеризации населения. Минздрав попросили провести расчет финансирования.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас