Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе

В Самарской области на учете стоят 38 234 пациентов, больных ВИЧ-инфекцией. 86% проживают в столице региона и Тольятти. Об этом в понедельник, 19 января, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографию и социальной политики заявил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологической медицинской помощи минздрава Илья Сиротко.

По его словам, активное распространение ВИЧ в Самарской области началось в 2000-х годах в связи с ростом наркотизации населения. Наиболее сложная ситуация была в Тольятти.

"Сейчас наша область занимает шестое место по пораженности и четвертое место по первичной заболеваемости ВИЧ-инфекции во всей Российской Федерации", — сказал чиновник.

Главный врач областного СПИД-центра Оксана Чернова в свою очередь отметила, что изменились пути передачи ВИЧ-инфекции: "Если в начале 2000-х годов 96% заражений происходило при употреблении наркотиков, то сейчас картина кардинально поменялась. 76% инфицируются при незащищенных половых контактах. То есть наркопотребители разнесли ВИЧ в популяцию людей, которые никогда в жизни не употребляли наркотиков, социально адаптированы, с хорошим образованием и так далее".

При этом, по словам Оксаны Черновой, большинство зараженных — граждане в возрасте 35+. Молодежи меньше, так как она более просвещена о том, что такое ВИЧ-инфекция и как ей не заразиться.

Имеет место и скрытая заболеваемость. По статистическим данным, она составляет примерно +30% к текущему показателю официально зарегистрированных больных. Для выявления зараженных проводятся бесплатные тестирования граждан как в медучреждениях, так и в рамках профилактических акций, проводимых СПИД-центром. Также к этой работе привлекают социально-ориентированные некоммерческие организации, которые взаимодействуют с уязвимыми группами населения.

Важное значение имеет антиретровирусная терапия больных ВИЧ-инфекцией. Она не только позволяет продлить продолжительность жизни пациентов, но и способствует снижению вирусной нагрузки, делая их незаразными. По данным минздрава, за последние 10 лет охват антиретровирусной терапии вырос с 59 до 99,8%. Препараты для пациентов закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов.

"Лечение пожизненное, но оно позволяет сохранить качество жизни пациентов. Они становятся неопасными для окружающих в эпидемиологическом плане, в том числе при половых контактах. Смертность снизилась на 47%", — добавила глава СПИД-центра.

По итогам обсуждения депутаты предложили поработать над увеличением популяризации тестирования на ВИЧ и рассмотреть вопрос о его включении в программу диспансеризации населения. Минздрав попросили провести расчет финансирования.