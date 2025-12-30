16+
Общество

Для новых остановок на улице XXII Партсъезда выбрали названия

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В реестр муниципальных маршрутов собираются внести изменения. Согласно проекту постановления мэрии, это связано с присвоением названий новым остановкам общественного транспорта.

Два остановочных пункта размещены на новом участке улицы XXII Партсъезда. Та, что находится в районе пересечения с улицей Ново-Садовой получит название "ул. Ново-Садовая / Поликлиника 
‎ № 14". Вторая — "Московское шоссе". Изменения затронут автобусный маршрут № 21а, который курсирует по этой дороге.

Также присвоено название "ул. Крутые Ключи" остановке, расположенной на бульваре Ивана Финютина, в районе пересечения улицы Крутые Ключи. Изменения затронут автобусные маршруты № 67 и 87.

