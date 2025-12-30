В Самарской области продлили ограничение движения по восьми мостам

С 1 января 2026 г. продляется ограничение движения по мостам в Самарской области. Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", срок окончания ограничений – 31 декабря 2027 года.
В список вошли:
— км 1029+290 (мост через реку Сок) на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Самарская область);
— км 305+276 (мост через реку Б. Тишерек) на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск (Самарская область);
— км 321+000 (мост через реку Тишерек) на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск (Самарская область);
— км 60+930 (мост через овраг Чугунов) на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Самарская область);
— км 24+812 (мост через реку Самара) на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Самарская область);
— км 0+210 (мост через лог на съезде № 6) на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Самарская область);
— км 38+874 (мост через реку Черную) на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Самарская область);
— км 104+050 (путепровод через грунтовый проезд) на автомобильной дороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Самарская область).
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.