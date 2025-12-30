В Самарской области продлили ограничение движения по восьми мостам

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 января 2026 г. продляется ограничение движения по мостам в Самарской области. Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", срок окончания ограничений – 31 декабря 2027 года.