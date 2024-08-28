В Самарской области ограничат движение по мосту через реку Сок

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С 1 сентября 2024 г. по 30 декабря 2025 г. по мосту через р. Сок (участок км 1029+290 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".