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Общество

В Самарской области ограничат движение по мосту через реку Сок

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября 2024 г. по 30 декабря 2025 г. по мосту через р. Сок (участок км 1029+290 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничения коснутся:

  • грузового транспорта, общей массой в потоке 25 тонн, осевая 9 тонн. Для остальных видов транспорта устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч;
  • грузового транспорта общей массой от 25 до 36 тонн осуществляется в одиночном порядке с ограничением движения по сооружению для другого транспорта;
  • грузового транспорта в одиночном порядке общей массой свыше 36 тонн (осевая — 9 тонн) запрещено и должно быть направлено по другим дорогам федерального значения.

В "Поволжуправтодоре" уточняют, что причиной ограничений стало состояние конструктивных элементов искусственного сооружения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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