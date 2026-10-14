Марина Вержаковская: «Интернет размывает границы цифрового и физического миров»

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. С его помощью мы работаем, учимся, развлекаемся и.... становимся объектом манипуляций. Что за этим стоит? Как будет развиваться интернет? Какие риски ожидать? И как от них защититься? Об этом рассказала заведующая кафедрой связей с общественностью, доцент кафедры информатики и робототехнических систем ПГУТИ Марина Вержаковская.

— Марина Александровна, расскажите об основных этапах создания интернета. Как думаете, в его массовом распространении была политическая подоплека или коммерческие интересы?

— Не стала бы противопоставлять эти факторы. Коммерческий интерес и стремление государств к технологическому лидерству сработали в связке. Одно без другого вряд ли дало бы такой эффект.

На старте преобладали военно-политические мотивы. Интернет начался с проекта США — ARPANET — в конце 1960-х. Целью было создание децентрализованной сети для передачи данных, которая могла бы работать даже при повреждении узлов. С 1980-х подключились наука и бизнес.

В 1989–1991 годах Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину (HTML, HTTP, браузеры), что сделало сеть доступной всем. Коммерциализация стала мощным драйвером: частные компании вложились в инфраструктуру, доступ, рекламу, услуги. Появились домашние компьютеры, мобильный интернет, облачные технологии, интернет вещей. Сейчас мы уже говорим о сетях 6-го поколения и повсеместном искусственном интеллекте.

Политическая составляющая никуда не исчезла — она трансформировалась. Сегодня интернет это и геополитика, и "мягкая сила", и объект регулирования.

- Что хорошего интернет привнес в нашу жизнь, а что плохого? Какие риски он в себе несет?

Хорошего много: доступ к знаниям, мгновенная связь, удаленная работа, онлайн-торговля, новые рынки и голос для людей. Но есть и минусы: информационная перегрузка, фейки, цифровое неравенство, потеря приватности, кибербуллинг, мошенничество, зависимость и влияние на психику. Рисков много, и они постоянно эволюционируют. Самые массовые — фишинг и социальная инженерия, вредоносное ПО, утечки данных, уязвимость интернета вещей.

Поэтому цифровая гигиена — не просто рекомендация, а необходимость. Молодежь порой теряет навыки живого общения, а критическое мышление подменяется быстрым потреблением контента. Поэтому важно говорить не только о технологиях, но и о цифровой этике и медиаграмотности. Профессиональную подготовку в ПГУТИ по этому направлению обеспечивает кафедра связей с общественностью. Также в вузе реализуются совместные образовательные, просветительские и профилактические проекты. Лично я сейчас занимаюсь научными исследованиями в области экономической социологии и разрабатываю методологию интегральной оценки рискогенных сред в условиях цифровой трансформации.

— Что из себя сейчас представляет интернет? Назовите плюсы и минусы системы.

— Сегодня интернет — глобальная распределенная система, которая объединяет миллиарды устройств: от смартфонов до промышленных датчиков. Это инфраструктура, рынок, СМИ и социальное пространство.

Плюсы очевидны: масштабируемость, открытость стандартов, относительная устойчивость, огромный выбор сервисов. Минусы: власть технологических гигантов (они контролируют трафик, данные, алгоритмы), уязвимость к кибератакам (чем сложнее система, тем больше точек отказа), фрагментация на "суверенные сегменты" и обилие недостоверной информации.

Интернет все больше становится "умной" средой, где физический и цифровой миры сливаются. Это открывает большие возможности, но и требует принципиально новых подходов к безопасности и управлению контентом.

— Насколько анонимность в интернете реальна сегодня?

— Во многом это иллюзия. Даже если вы ничего не выкладываете, ваш цифровой профиль уже существует. В условиях цифровой среды непрерывно накапливается информация о пользователях, поскольку мы оставляем следы: cookies и трекеры (сайты и рекламные сети), метаданные (IP, устройство, ОС, экран, часовой пояс, уникальный "отпечаток"), провайдеры (посещенные сайты, время, трафик), приложения (геолокация, контакты, микрофон, камера), государственные системы мониторинга (СОРМ и аналоги), алгоритмы машинного обучения (деанонимизация по стилю, времени активности, кругу общения).

Сегодня анонимность — это скорее вопрос того, сколько усилий вы готовы приложить, чтобы остаться незамеченным: применять специальные инструменты, соблюдать строгие правила.

— Как сейчас развивается интернет?

— Я бы выделила несколько ключевых направлений:

повсеместное внедрение ИИ — персонализация, фильтрация спама, распознавание изображений, генерация текстов, кода и музыки;

интернет вещей (IoT) и промышленный интернет (IIoT) — умные дома, носимые гаджеты, датчики в производстве, транспорте, медицине;

периферийные вычисления — обработка данных ближе к источнику, меньше задержки и выше безопасность;

сети 5G и 6G — высокая скорость и низкая задержка для автономных систем и телемедицины;

метавселенные и иммерсивные технологии — VR и AR выходят за пределы игр в образование, бизнес, коммуникации;

рост значимости кибербезопасности — новые стандарты, инструменты, профессии;

регуляторное давление — государства активнее управляют интернетом, что ведет к фрагментации.

— Какие новые риски ожидают пользователей в ближайшие десятилетия?

— Риски связаны с развитием ИИ. Среди них — создание дипфейков и синтетических медиа для мошенничества и дезинформации. Уязвимость автономных систем (беспилотников, дронов, роботов) может привести к физическому ущербу, а нейроинтерфейсов и биометрии — к необратимым последствиям. Также я бы отметила экзистенциальные риски сильного ИИ: потеря контроля, алгоритмическая дискриминация, манипуляция сознанием.

Реальны перспективы появления "цифровых каст" — групп людей с разным уровнем доступа к технологиям и разным уровнем защиты. Это тревожит. Уже сейчас мы наблюдаем неравномерность, что обусловлено рядом факторов: экономическим (дорогие устройства, интернет, сервисы безопасности), образовательным (без цифровой грамотности трудно защищаться), географическим (разная инфраструктура), политическим (разное регулирование интернета) и корпоративным (гиганты контролируют данные и алгоритмы).

В результате может сформироваться элита, которая обладает и технологиями, и знаниями, и защитой, и масса людей, которые остаются уязвимыми. Это приведет к углублению социального неравенства, к новым формам дискриминации. Чтобы избежать развития тенденции, нужны цифровое просвещение, доступная инфраструктура, открытые стандарты, этичное регулирование и образование, начиная со школы.

— Как пользователи могут подготовиться к противостоянию этим рискам?

— Технологии — это инструмент, и то, как мы им воспользуемся, зависит от нас. Интернет может быть источником знаний, площадкой для творчества и средством для объединения людей, а может стать пространством манипуляций, стресса и потери приватности. Поэтому так важны критическое мышление, медиаграмотность и этическая ответственность. И еще — не забывайте о живом общении, о реальных делах и заботе друг о друге. Цифровой мир не должен заменять настоящую жизнь, он призван ее дополнять и улучшать.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.