Как выбрать вуз и специальность, чтобы учеба была не в тягость? Какие проекты можно создавать, будучи студентом? Почему важно стремиться получать знания не только по своей основной специальности, но и по смежным дисциплинам? На эти и другие вопросы редакции ответил магистрант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Даниил Ульянов.

- Даниил, окончив школу, вы целенаправленно выбрали ПГУТИ. Какой совет вы могли бы дать сегодняшним выпускникам школ, которые только выбирают, в какой вуз поступить?

- Я посоветовал бы не выбирать вуз только по рейтингу или совету знакомых. Посмотрите программу обучения, узнайте, где работают выпускники, поговорите со студентами. И главное - подумайте, интересны ли вам сами предметы и будущая профессия. Когда направление действительно нравится, учиться гораздо проще.

- Вы продолжаете обучение в магистратуре?

- Да, я продолжаю обучение в магистратуре ПГУТИ. После бакалавриата решил не останавливаться: хотелось глубже разобраться в своей специальности и продолжить исследовательскую работу, начатую раньше. Учебу совмещаю с работой, поэтому приходится планировать время, но такой формат помогает сразу связывать теорию с практикой.

- Вы со школьной скамьи увлеклись программированием и продолжили укреплять свои компетенции в вузе. У вас были какие-то студенческие проекты, связанные с программированием? Может быть, есть научные работы? Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

- Один из проектов, над которым я работал во время учебы, - антропоморфный манипулятор с захватом движений человека через камеру. Нейросеть распознает движения, а система передает их манипулятору. Сейчас разбираюсь с точностью позиционирования и с тем, как надежнее преобразовывать распознанные движения в команды устройству.

- Какой теме посвящена ваша дипломная работа? Почему выбрали именно эту тему? Кто был научным руководителем? Как собирали материал для нее?

- В магистратуре я продолжаю исследования, начатые в бакалавриате. Мне было важно сохранить преемственность и развить уже сделанную работу. При подготовке опираюсь на предыдущие результаты, изучаю публикации и материалы по теме, а новые решения проверяю на практике. Научный руководитель - доцент кафедры информатики и робототехнических систем ПГУТИ Владимир Андреевич Осанов.

- Что вас привлекает в программировании больше всего?

- Мне нравится, что в программировании можно разобраться в задаче и самому создать решение. Особенно интересно, когда результат не остается просто кодом, а помогает чему-то работать лучше или вообще делает возможной новую функцию.

- Вы следите за тем, как развивается эта сфера сегодня? Какие наиболее значимые тренды в современном программировании вы могли бы отметить?

- Из заметных тенденций я выделил бы активное использование инструментов искусственного интеллекта, развитие облачных платформ и автоматизацию процессов разработки. При этом чем больше инструментов появляется, тем важнее уметь проверять результат, думать о безопасности и понимать, как система работает целиком.

- Ваша специальность - "Управление и информатика в технических системах" - объединила в себе программирование, робототехнику и автоматизацию. Какие знания вы приобрели по робототехнике и автоматизации, учась в ПГУТИ? Может быть, также были какие-то проекты по робототехнике в вузе? Расскажите о них, пожалуйста.

- Во время учебы я познакомился с основами робототехники и автоматизации: работой датчиков и исполнительных механизмов, управлением устройствами и связью между отдельными частями системы. Эти знания помогают не воспринимать робота как "черный ящик", а понимать, почему он действует именно так и где искать причину ошибки.

- Был ли у вас во время учебы в ПГУТИ опыт взаимодействия с какими-либо индустриальными партнерами вуза? Может быть, проходили практику, стажировку, или представители какой-либо компании читали лекции или вели практические занятия? Если были такие примеры, расскажите, пожалуйста, о них: что за компания, как именно строилось ваше взаимодействие, какой опыт для себя вы вынесли из этого взаимодействия.

- С производственной средой я познакомился, работая в "Пранафарм" (ООО "Пранафарм" - российское фармацевтическое предприятие, основанное в мае 2000 года в Самаре. Компания специализируется на разработке и производстве лекарственных средств. - Прим. ред.). Этот опыт был связан с моей работой, а не с отдельной стажировкой, организованной вузом. Я увидел, насколько на производстве важны точность, соблюдение процессов и надежность оборудования.

- Вы по-прежнему работаете в компании "Пранафарм"? Можете рассказать, как вы нашли эту работу и почему выбрали именно ее? Если сменили работу, расскажите, пожалуйста, о новом месте работы и вашем функционале.

- В "Пранафарм" не работаю уже примерно год. Сейчас занимаюсь DevOps: в общих чертах работаю с Linux-серверами и инфраструктурой, мониторингом, виртуализацией и автоматизацией. Название нынешней компании и конкретные задачи раскрывать не хотел бы.

- На примере своего прошлого места работы можете рассказать, как применяется на производстве промышленная автоматизация? Какие процессы она помогает оптимизировать?

- Если говорить об автоматизации в фармацевтическом производстве в целом, то она помогает контролировать оборудование и параметры технологических процессов, точнее выполнять повторяющиеся операции и вести контроль качества. В этой сфере особенно важны стабильность и возможность отследить, как проходил каждый этап производства.

- Хватает ли вам знаний, полученных в вузе, для работы? Или приходилось что-то дополнительно изучать уже в процессе работы?

- Вуз дал хорошую основу, но многое пришлось осваивать уже на практике. В работе постоянно встречаются конкретные инструменты и ситуации, которые невозможно заранее разобрать в полном объеме. Поэтому важны самостоятельное обучение, умение искать информацию и готовность спрашивать совета, когда это необходимо.

- По вашим наблюдениям, какие молодые специалисты, только окончившие вуз, сегодня более всего востребованы работодателями? Почему?

- Работодатели обычно смотрят не только на диплом, но и на то, что человек умеет делать на практике. Полезны базовые технические знания, ответственность, умение работать с задачей до результата и способность быстро учиться. Технологии меняются, поэтому желание развиваться тоже имеет большое значение.

- Как выпускнику вуза сегодня найти хорошую работу?

- Я бы советовал начинать искать работу еще во время учебы: пробовать стажировки, участвовать в практических проектах и собирать примеры выполненных задач. В резюме лучше конкретно написать, что вы умеете. На собеседовании не обязательно знать все - важно уметь спокойно рассуждать и объяснить, как вы будете искать решение.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.