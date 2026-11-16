На Сызранском НПЗ 18 ноября проверят систему оповещения

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 ноября, с 12:00 до 13:00 на территории АО "Сызранский НПЗ" пройдет плановая проверка локальной системы оповещения. В рамках проверки будет осуществлен запуск электросирен, после чего прозвучит речевое сообщение: "Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области