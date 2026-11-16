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Общество

На Сызранском НПЗ 18 ноября проверят систему оповещения

СЫЗРАНЬ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 ноября, с 12:00 до 13:00 на территории АО "Сызранский НПЗ" пройдет плановая проверка локальной системы оповещения. В рамках проверки будет осуществлен запуск электросирен, после чего прозвучит речевое сообщение: "Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани.

Жителей близлежащих районов просят сохранять спокойствие: мероприятие носит технический характер.

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