Президент РФ подписал указ о помиловании блогера Лерчек

В субботу, 14 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании уроженки Тольятти Валерии Чекалиной.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость", — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в 2021–2022 гг. вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром Романом Вишняком, по версии следствия, вывела за рубеж более 251,6 млн руб. от продажи фитнес-марафонов, переводя деньги на счёт компании в ОАЭ по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ). В июле 2026 г. Гагаринский районный суд Москвы приговорил её к пяти годам условно и штрафу 763,5 млн руб.; экс-супруг получил семь лет колонии, пишет interfax.ru.
Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии — сейчас она проходит повторный курс химиотерапии.
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Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
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