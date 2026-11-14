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Президент РФ подписал указ о помиловании блогера Лерчек

МОСКВА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании уроженки Тольятти Валерии Чекалиной.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость", — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в 2021–2022 гг. вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром Романом Вишняком, по версии следствия, вывела за рубеж более 251,6 млн руб. от продажи фитнес-марафонов, переводя деньги на счёт компании в ОАЭ по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ). В июле 2026 г. Гагаринский районный суд Москвы приговорил её к пяти годам условно и штрафу 763,5 млн руб.; экс-супруг получил семь лет колонии, пишет interfax.ru. 

Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии — сейчас она проходит повторный курс химиотерапии.

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