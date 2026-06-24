Председатель Безенчукского районного суда уходит в отставку

Председатель Безенчукского районного суда Юлия Перцева подала заявление об отставке. Вопрос о сложении ею полномочий председателя суда и судьи включен в повестку заседания Квалификационной коллегии судей Самарской области, которое назначено на 26 июня.

Безенчукский районный суд Юлия Перцева возглавляет с 2020 года. При этом в сентябре прошлого года она получила рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии судей для перехода в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Правда, на альтернативной основе.

На том же заседании Квалификационной коллегии судей будет рассмотрено заявление о прекращении полномочий, поданное судьей Советского районного суда Самары Мариной Труниной. Интересно, что одно из самых заметных дел, которые она рассматривала, — дело экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. В 2018 г. Марина Трунина приговорила его к четырем с половиной годам за мошенничество. Впоследствии приговор был немного смягчен.