Председатель Безенчукского районного суда уходит в отставку

Председатель Безенчукского районного суда Юлия Перцева подала заявление об отставке. Вопрос о сложении ею полномочий председателя суда и судьи включен в повестку заседания Квалификационной коллегии судей Самарской области, которое назначено на 26 июня.
Безенчукский районный суд Юлия Перцева возглавляет с 2020 года. При этом в сентябре прошлого года она получила рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии судей для перехода в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Правда, на альтернативной основе.
На том же заседании Квалификационной коллегии судей будет рассмотрено заявление о прекращении полномочий, поданное судьей Советского районного суда Самары Мариной Труниной. Интересно, что одно из самых заметных дел, которые она рассматривала, — дело экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. В 2018 г. Марина Трунина приговорила его к четырем с половиной годам за мошенничество. Впоследствии приговор был немного смягчен.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...