16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судья из Чапаевска пытается оспорить отставку спустя три года Председатель Безенчукского районного суда уходит в отставку Кристина Гнатюк: "К 2036 году Самара преобразится благодаря реализации новых проектов" Марина Сидухина: "У региона есть 10 лет на подготовку к 450-летнему юбилею" Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

Федеральная власть Власть и политика

Председатель Безенчукского районного суда уходит в отставку

БЕЗЕНЧУК. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Безенчукского районного суда Юлия Перцева подала заявление об отставке. Вопрос о сложении ею полномочий председателя суда и судьи включен в повестку заседания Квалификационной коллегии судей Самарской области, которое назначено на 26 июня.

Безенчукский районный суд Юлия Перцева возглавляет с 2020 года. При этом в сентябре прошлого года она получила рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии судей для перехода в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Правда, на альтернативной основе.

На том же заседании Квалификационной коллегии судей будет рассмотрено заявление о прекращении полномочий, поданное судьей Советского районного суда Самары Мариной Труниной. Интересно, что одно из самых заметных дел, которые она рассматривала, — дело экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. В 2018 г. Марина Трунина приговорила его к четырем с половиной годам за мошенничество. Впоследствии приговор был немного смягчен.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5