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Суды Происшествия

Бывший районный прокурор Андрей Павлов добивается полного оправдания

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 28 июня, в Самарском областном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор Советского райсуда по делу экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, в ноябре 2018 г. суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и лишил Павлова свободы и классного чина.

Бывший прокурор был взят под стражу в зале суда. Ранее он уже несколько месяцев находился в следственном изоляторе после задержания в декабре 2017 года. Тогда сотрудники УФСБ изъяли из бардачка его Toyota RAV4 помеченные специальным порошком 72,5 тыс. рублей.

По версии обвинения, это была плата от ОПС "Законовские" за крышевание автостоянок в Кировском районе Самары. По словам же самого Павлова, посланник бандитов Орлов ему эти деньги подкинул.

Кроме того, эпизода Павлова признали виновным и в регулярном получении денег от ОПС на общую сумму более 1,1 млн руб. в 2016-2017 годы.

Квалифицировать получение денег как взятки следствию не удалось, и Павлова обвинили в мошенничестве. Якобы улаживать проблемы автостоянок реально он не мог и обманывал бандитов, которые теперь признаны потерпевшими и могут требовать, чтобы бывший прокурор вернул им всю полученную "мзду".

На абсурдность сложившейся ситуации указал адвокат Михаил Растрыгин. Он напомнил, что, согласно закону, потерпевший наделен правом уголовного преследования. И сейчас оказалось, что человек, многократно признававший себя пособником бандитов, получил право преследовать бывшего работника прокуратуры. Однако гособвинитель заявила, что Орлов является потерпевшим потому, что испытал моральные страдания и получил материальный ущерб, так как переданные Павлову деньги были изъяты из дохода от бизнеса.

Интересно, что Орлов, "испытав моральные страдания" от общения с прокурором, решил их повторить и через полгода опять же с мечеными деньгами пришел к сыну экс-главы губернской думы. В результате Дмитрий Сазонов уже почти год живет в следственном изоляторе.

Также защита указала на грубое нарушение прав их клиента, который был назначен на должность приказом Генпрокурора и оперативные мероприятия в отношении него могли проводиться только с согласия московского начальника. А по словам оперативников госбезопасности, разрешение они получили от областного прокурора. Само же это разрешение суду не представили, так как оно якобы уничтожено.

Но главное, на что ссылаются адвокаты, требуя оправдания, - это недоказанность получения Павловым 1,1 млн рублей. Согласно показаниям бывшего офицера милиции Орлова, деньги от ОПС он передавал прокурору ежемесячно. В подтверждение этого суду предъявили только распечатку телефонных соединений Орлова и Павлова.

Федеральный судья Марина Трунина указала в обжалуемом приговоре, что у Орлова нет оснований оговаривать экс-прокурора. Однако последний считает иначе: "После того как наши правоохранители отчитались об аресте 15 членов ОПС "Законовские" (они же "Барыги"), нахождение Орлова на свободе, в отличие от других подозреваемых, о многом говорит. Провокация, устроенная в отношении меня, - это способ избавления от неугодных".

В то же время допрошенный в Советском райсуде оперуполномоченный Насонов заявил, что познакомился с Орловым после подачи им заявления на Павлова. Но биллинг телефонных соединений Орлова, представленный защитой, доказывает обратное: тот общался с оперативным работником УФСБ задолго до этого.

Продолжение рассмотрения жалоб запланировано на эту неделю.

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