Председателю Кировского районного суда Самары не продлили полномочия

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила повторный конкурс на должность председателя Кировского районного суда Самары.

В марте этого года истек первый шестилетний срок полномочий в этой должности Марии Елфимовой. Она подавала заявление на продление полномочий и в октябре 2025 г. получила рекомендацию региональной Квалификационной коллегии судей. Что помешало ей вновь возглавить суд, пока не известно. Сейчас она является судьей Кировского районного суда.

Новый конкурс был объявлен 15 мая. Заявки от кандидатов принимаются до 15 июня.