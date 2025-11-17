В Самаре ушел из жизни судья в почетной отставке Владимир Кучер

В Самаре на 83 году жизни скончался судья в почетной отставке, заслуженный юрист РФ Владимир Кучер. Об этом сообщает Самарский областной суд.

Владимир Кучер начал карьеру в 1976 г. в качестве народного судьи Ленинского районного суда Куйбышева и прошел путь до председателя Ленинского районного суда Самары, откуда ушел в отставку в 2005 году. Впоследствии его многолетний опыт и высочайший авторитет были востребованы в судейском сообществе региона, где его неоднократно избирали членом Совета судей Самарской области.

Владимир Кучер стоял у истоков создания музея правосудия Самарской области. Его усилиями были собраны уникальные экспонаты, документы и свидетельства, оживившие память о многих поколениях самарских юристов.