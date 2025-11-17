В Самаре ушел из жизни судья в почетной отставке Владимир Кучер

В Самаре на 83 году жизни скончался судья в почетной отставке, заслуженный юрист РФ Владимир Кучер. Об этом сообщает Самарский областной суд.
Владимир Кучер начал карьеру в 1976 г. в качестве народного судьи Ленинского районного суда Куйбышева и прошел путь до председателя Ленинского районного суда Самары, откуда ушел в отставку в 2005 году. Впоследствии его многолетний опыт и высочайший авторитет были востребованы в судейском сообществе региона, где его неоднократно избирали членом Совета судей Самарской области.
Владимир Кучер стоял у истоков создания музея правосудия Самарской области. Его усилиями были собраны уникальные экспонаты, документы и свидетельства, оживившие память о многих поколениях самарских юристов.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...