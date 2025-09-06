Вячеслав Федорищев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона

Глава государства Владимир Путин сегодня работает в Самарской области. Президент провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

"Самое главное для нас сейчас — всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Мы создали Центр постоянного сопровождения "Сердце воина", предоставляем возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помогаем с адаптацией жилья и расширяем меры поддержки. Продолжаем реализацию проекта "Школа Героев", где бойцы получают знания для работы в органах власти", — рассказал губернатор Вячеслав Федорищев после двусторонней встречи с Владимиром Путиным.

Глава Самарской области подчеркнул, что отдельная миссия региона — помощь детям Запорожья.

"В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области. Эту работу ведем при поддержке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой", — добавил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области представил президенту России Владимиру Путину ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди.

"Регион в ближайшее время получит федеральные средства — более 10 млрд рублей. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ. Работу в этих направлениях ведем при поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя председателя правительства РФ", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона особый акцент сделал на социальную политику.

"Мы объявили в области Десятилетие многодетной семьи и наращиваем меры поддержки. Также поставили перед собой задачу за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Увеличиваем темпы модернизации здравоохранения: строим новые ФАПы и ремонтируем больницы", — отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор доложил президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, и о другом важном стратегическом проекте — межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.

Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства за постоянное внимание и всестороннюю поддержку Самарской области.