Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин прибыл в Самарскую область

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарскую область с рабочей поездкой прибыл президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ожидается, что глава государства сосредоточит внимание на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и проведет совещание, посвященное двигателестроению, в котором примет участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и представители профильной отрасли.

Фото: пресс-служба Кремля

Это уже вторая рабочая поездка Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Ранее он посещал регион в 2000, 2007, 2014, 2018 годах.

Напомним, 28 января текущего года Владимир Путин посетил завод "АвтоВАЗ" в Тольятти, где ознакомился с автомобилем Lada Iskra и пообщался с работниками предприятия. Также президент посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области, где ему доложили о старте работы цеха по производству литий-ионных аккумуляторов. 

Глава государства тогда же провел совещание по развитию беспилотной отрасли в стране и поставил задачу, что к 2030 г. Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. 

В свою очередь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион сделает в этом направлении все возможное. Одним из важных шагов в работе над поставленными задачами Вячеслав Федорищев отметил реализацию новых подходов в подготовке специалистов и операторов БПЛА на основе системы непрерывного образования, чтобы обеспечить новую отрасль кадрами.

