Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации в НПЦ "Самара"

Во вторник, 28 января, президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самарскую область посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", расположенный на территории компании "Транспорт будущего".

Напомним, в августе 2024 года на совещании, где обсуждались приоритетные направления развития базовых и инновационных отраслей промышленности, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил главе государства посетить производственную площадку.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы.

"Мы собрали всех производителей БПЛА России и пригласили их в наш научно-производственный центр. Там работают уже более чем 50 резидентов по всему циклу: комплектующие, ПО, диджитал-решения, гражданское ПО. В течение года Самарская область станет крупнейшим производителем беспилотников в стране по технологии полного цикла", - отметил Вячеслав Федорищев в интервью одному из агентств.

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" - это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов, расположенная в Тольятти. Его учредители - компания "Транспорт будущего" (которая служит и якорным резидентом центра), правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулевская долина".

Глава государства ознакомился с работой производственных площадок центра, созданного в рамках реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В Самарском регионе центр служит основой кластера беспилотной авиации. Здесь создается экосистема БАС полного цикла - от идеи до вывода на рынок.

Сегодня главе государства были продемонстрированы уже готовые летательные аппараты вертикального взлета и посадки коптерного типа, которые будут использоваться в сельском хозяйстве. Так, модификация С-80 для сельского хозяйства в сентябре 2024 года стала первым массовым дроном, получившим сертификат типа БАС. Это позволяет использовать его для выполнения коммерческих работ, например, в логистике - для доставки до 20 кг товаров.

Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко рассказал президенту о процессах разработки, сборки и испытаний беспилотных авиационных систем.

Также главе государства показали линию термопластавтоматов, где российский пластик заливается в формы. Каждые 45 секунд на линии производится восемь простых винтов для дронов. За смену можно изготовить 14 тысяч таких винтов.

Кроме того, Владимир Путин ознакомился с работой участка автоматизированной сборки электрических двигателей - одной из первых в России линий, способной производить до миллиона двигателей для БПЛА в год. В час здесь собирается 60 двигателей.

Вместе с тем главе государства доложили о запуске цеха производства литий-ионных аккумуляторов - первая в России линия для серийного производства аккумуляторов для беспилотных авиационных систем мощностью 20 МВт-ч/год (более 100 тысяч АКБ для дронов).

Завершилось посещение научно-производственного центра федеральным совещанием по развитию беспилотной авиации, которое провел президент России Владимир Путин. Участники обсудили комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС.

Глава государства подчеркнул: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. "Для этого на отечественной технологической и производственной платформе (как внутри страны, так и за ее пределами) предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников. Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России", - сказал Владимир Путин.

Президент акцентировал внимание, что для решения задач есть все необходимые ресурсы и колоссальный потенциал российских ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей. По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции.

Глава государства отметил: "Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства".

Отдельное внимание уделили новым подходам в образовании в сфере беспилотных систем.

"Для развития отрасли беспилотных авиасистем нужны высокопрофессиональные кадры, их компетенции, знания должны отвечать целям технологического лидерства. Именно в такой логике нужно настраивать работу системы профессионального образования, вносить изменения в существующие и внедрять новые образовательные программы, - подчеркнул президент страны. - То, что я здесь увидел, конечно, заслуживает всяческого одобрения, могу только поблагодарить за хороший пример работы в этой сфере".

Отметим, в Самарском регионе в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" в 2024 году в Тольятти два лицея были оснащены специализированными учебно-научными классами. Кроме того, на базе Самарского университета создан авиационный учебный центр, а также открыт центр искусственного интеллекта, который уже разработал и обучил нейросеть, оценивающую и контролирующую действия оператора при предполетной подготовке дрона.

Вместе с тем для обеспечения новой отрасли квалифицированными кадрами подготовка специалистов и операторов БПЛА в регионе будет осуществляться с учетом новых подходов, основанных на системе непрерывного образования.