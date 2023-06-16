Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

В четверг, 15 июня, госинспекторы Межрегионального территориального управления ТУ Ространснадзора по ПФО вместе с представителями РЖД участвовали в профилактическом мероприятии "День переезда". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила инспектор МТУ Ространснадзора по ПФО Юлия Макова.

Проверяющие обследовали железнодорожные переезды в Самарском транспортном регионе и разработали меры к устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.

Водителям раздали памятки о правилах пересечения железнодорожных путей, каждому из них разъяснили, что тормозной путь подвижного состава составляет иногда более километра. Проведена профилактическая беседа с работниками РЖД, направленная на повышение безопасности движения на железнодорожных переездах, разработан алгоритм совместной работы. А также проведен анализ принятых мер, направленных на безопасное движение по железнодорожным переездам.

Как пояснила Юлия Макова, в целом имеется тенденция к снижению ДТП с участием подвижного состава с двух в 2022 г. до одного в 2023 году.

В 2023 г. на территории Самарской области произошло одно ДТП на железнодорожном переезде — на 142 км ПК6 перегона Мастрюково-Курумоч 24 января. Водитель LADA Vesta выехал н пути перед приближающимся пассажирским поездом.

"МТУ Ространснадзора по ПФО еще раз напоминает, что железная дорога является источником повышенной опасности. При нахождении на железнодорожных путях, в том числе и на железнодорожных переездах, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Не стоит забывать, что платой за спешку может оказаться ваши жизнь и здоровье", — отметила Юлия Макова.