ВККС рассмотрит заявления кандидатов в председатели Самарского облсуда 15 сентября

На должность председателя Самарского областного суда подали заявления три претендента. Кандидатуры будут рассматриваться на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ 15 сентября.

В повестке заседания указано, что заявки подали Игорь Тимохин, Татьяна Керосирова и Светлана Новинкина.

Тимохин с 2019 г. работает судьей в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, Керосирова с 2015 г. возглавляет Промышленный районный суд Самары, Новинкина с 2020 г. - Автозаводской районный суд Тольятти.

Напомним, с 2019 г. Самарский областной суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года.