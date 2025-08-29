16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с грядущим Днем знаний Успехи школьников Самарской области отмечены на совещании Владимира Путина с членами правительства В Москве состоится III Национальный съезд учебной промышленности Рослесхоз оспорил в суде генплан Самары Ольгу Володину назначили руководителем ТУ Росимущества в Самарской области

Федеральная власть Власть и политика

Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с грядущим Днем знаний

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с наступающим Днем знаний.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Прошел еще один год, закончилось лето — и снова в школу! 1 сентября — это встречи с друзьями, новые лица и новые знания. Для вас, ребята, это продолжение учебы, для родителей, бабушек и дедушек — еще один повод для гордости вашими успехами, для ваших учителей — новые вызовы. Конечно, особые поздравления — первоклассникам. Пусть школа станет для вас интересным миром, местом удивительных открытий и первых побед", - пожелал он.

Также полпред выразил поддержку ребятам, отцы которых сейчас находятся в зоне СВО.

"Мы рядом и восхищаемся стойкостью ваших семей. Учеба — это, конечно, не только уроки и экзамены. Это путь личностного роста и выбора жизненных ориентиров. Уже завтра вы будете строить города, развивать науку, разрабатывать новейшие технологии, делать нашу большую страну еще лучше. Для интересной и насыщенной жизни нужно уметь искренне радоваться, брать на себя ответственность, быть смелыми и находчивыми, уметь дружить и держать свое слово. Уверен, у вас все получится! Пусть новый учебный год станет для всех нас временем роста, открытий и движения вперед!" - заключил Игорь Комаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31