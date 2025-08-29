Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с грядущим Днем знаний

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с наступающим Днем знаний.

"Прошел еще один год, закончилось лето — и снова в школу! 1 сентября — это встречи с друзьями, новые лица и новые знания. Для вас, ребята, это продолжение учебы, для родителей, бабушек и дедушек — еще один повод для гордости вашими успехами, для ваших учителей — новые вызовы. Конечно, особые поздравления — первоклассникам. Пусть школа станет для вас интересным миром, местом удивительных открытий и первых побед", - пожелал он.

Также полпред выразил поддержку ребятам, отцы которых сейчас находятся в зоне СВО.

"Мы рядом и восхищаемся стойкостью ваших семей. Учеба — это, конечно, не только уроки и экзамены. Это путь личностного роста и выбора жизненных ориентиров. Уже завтра вы будете строить города, развивать науку, разрабатывать новейшие технологии, делать нашу большую страну еще лучше. Для интересной и насыщенной жизни нужно уметь искренне радоваться, брать на себя ответственность, быть смелыми и находчивыми, уметь дружить и держать свое слово. Уверен, у вас все получится! Пусть новый учебный год станет для всех нас временем роста, открытий и движения вперед!" - заключил Игорь Комаров.