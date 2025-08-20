16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ольгу Володину назначили руководителем ТУ Росимущества в Самарской области Сергея Берижицкого переназначили на пост прокурора Самарской области Владимир Гутенев: "Проекты с белорусскими коллегами - пример взаимовыгодного сотрудничества" Глава управления Росгвардии по Самарской области переходит на работу в Курск Марина Сидухина прокомментировала встречу президента Беларуси и губернатора Самарской области

Федеральная власть Власть и политика

Ольгу Володину назначили руководителем ТУ Росимущества в Самарской области

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 224
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр финансов РФ Антон Силуанов подписал приказ о назначении Ольги Володиной руководителем территориального управления Росимущества по Самарской области. В приказе уточняется, что трудовой договор заключается сроком на три года.

Главе управления установлен оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за особые условия службы и другие. Приказ подписан 12 августа. Основанием для приказа стали несколько писем должностных лиц и заявление самой Володиной от 25 марта 2025 года.

Напомним, Ольга Володина возглавляла управление Росимущества в качестве исполняющей обязанности. До этого она занимала должность замглавы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Володина была награждена благодарственным письмом "Народного фронта" за организацию гуманитарной помощи красноярцам, воюющим в зоне СВО. Ранее Самарским теруправлением Росимущества с 2005 г. с небольшим перерывом руководил Айвар Кинжабаев. Он теперь находится под судом по подозрению в превышении полномочий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31