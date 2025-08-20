Ольгу Володину назначили руководителем ТУ Росимущества в Самарской области

Министр финансов РФ Антон Силуанов подписал приказ о назначении Ольги Володиной руководителем территориального управления Росимущества по Самарской области. В приказе уточняется, что трудовой договор заключается сроком на три года.

Главе управления установлен оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за особые условия службы и другие. Приказ подписан 12 августа. Основанием для приказа стали несколько писем должностных лиц и заявление самой Володиной от 25 марта 2025 года.

Напомним, Ольга Володина возглавляла управление Росимущества в качестве исполняющей обязанности. До этого она занимала должность замглавы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Володина была награждена благодарственным письмом "Народного фронта" за организацию гуманитарной помощи красноярцам, воюющим в зоне СВО. Ранее Самарским теруправлением Росимущества с 2005 г. с небольшим перерывом руководил Айвар Кинжабаев. Он теперь находится под судом по подозрению в превышении полномочий.