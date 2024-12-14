Самарское теруправление Росимущества возглавила Ольга Володина

Врио руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области стала Ольга Володина, сообщает "Самарское обозрение". Ранее она занимала должность заместителя главы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Недавно Володина была награждена благодарственным письмом "Народного фронта" за организацию гуманитарной помощи красноярцам, воюющим в зоне СВО. Известно, что в МТУ помимо основных обязанностей Володина отвечала за общественно-политическую работу.

Напомним, Самарским теруправлением Росимущества с 2005 г. с небольшим перерывом руководил Айвар Кинжабаев, который теперь находится под арестом из-за подозрений в превышении полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

Показания на чиновника дала его бывший заместитель Алия Ишмуратова, которую также судят за превышение полномочий. Как считают органы следствия, "обладая определенными распорядительными полномочиями", чиновница в мае 2023 г. единолично утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий", "незаконно, без всяких на то оснований" применив льготу в 2,5% от кадастровой стоимости участков. По закону такая льгота действительно может применяться при условии, что собственник владел участком длительный срок. Схема рабочая, по ней в регионе нередко выкупалась земля под крупными промышленными предприятиями.

Своими действиями, в версии следствия, Ишмуратова будто бы превысила должностные полномочия, причинив федеральному бюджету ущерб в сумме не менее 180,4 млн рублей.

После Кинжабаева врио руководителя ТУ Росимущества в Самарской области был назначен Максим Григорьевский, которого считают креатурой Кинжабаева. Он просидел в кресле руководителя несколько месяцев и ушел на свою прежнюю должность начальника отдела приватизации, регистрации права, учета, перераспределения федерального имущества и контроля.