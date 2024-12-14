16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Москве завершился XXII Съезд Партии "Единая Россия" Ветеран СВО: "Сделать нашу страну большой, сильной и красивой — цель участников "Школы Героев" Самарское теруправление Росимущества возглавила Ольга Володина Дмитрия Азарова исключили из состава высшего совета "Единой России" Стал известен предварительный план ремонта дорог в Тольятти на 2025 год

Власть и политика

Самарское теруправление Росимущества возглавила Ольга Володина

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области стала Ольга Володина, сообщает "Самарское обозрение". Ранее она занимала должность заместителя главы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Недавно Володина была награждена благодарственным письмом "Народного фронта" за организацию гуманитарной помощи красноярцам, воюющим в зоне СВО. Известно, что в МТУ помимо основных обязанностей Володина отвечала за общественно-политическую работу.

Напомним, Самарским теруправлением Росимущества с 2005 г. с небольшим перерывом руководил Айвар Кинжабаев, который теперь находится под арестом из-за подозрений в превышении полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, согласно закону, земли сельхозназначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

Показания на чиновника дала его бывший заместитель Алия Ишмуратова, которую также судят за превышение полномочий. Как считают органы следствия, "обладая определенными распорядительными полномочиями", чиновница в мае 2023 г. единолично утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий", "незаконно, без всяких на то оснований" применив льготу в 2,5% от кадастровой стоимости участков. По закону такая льгота действительно может применяться при условии, что собственник владел участком длительный срок. Схема рабочая, по ней в регионе нередко выкупалась земля под крупными промышленными предприятиями.

Своими действиями, в версии следствия, Ишмуратова будто бы превысила должностные полномочия, причинив федеральному бюджету ущерб в сумме не менее 180,4 млн рублей.

После Кинжабаева врио руководителя ТУ Росимущества в Самарской области был назначен Максим Григорьевский, которого считают креатурой Кинжабаева. Он просидел в кресле руководителя несколько месяцев и ушел на свою прежнюю должность начальника отдела приватизации, регистрации права, учета, перераспределения федерального имущества и контроля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5