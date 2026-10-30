Самарский минтруд вольется в минсоцдем

В правительстве Самарской области пройдет реорганизация еще двух министерств. Министерство труда, занятости и миграционной политики войдет в состав министерства социально-демографической и семейной политики.

Такое постановление от 29 октября за подписью председателя кабинета министров Виталия Шабалатова опубликовано на сайте правительства.

Напомним, о планах объединения данных министерств было известно с сентября прошлого года.

Кроме того, опубликовано постановление от 29 октября о присоединении министерства туризма к министерству культуры. Что также уже анонсировалось в начале октября.

Напомним, на этой неделе было опубликовано постановление о присоединении регионального министерства науки к минэкономразвития.