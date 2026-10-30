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Облправительство Власть и политика

Самарский минтруд вольется в минсоцдем

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области пройдет реорганизация еще двух министерств. Министерство труда, занятости и миграционной политики войдет в состав министерства социально-демографической и семейной политики.

Фото: Александра Белова

Такое постановление от 29 октября за подписью председателя кабинета министров Виталия Шабалатова опубликовано на сайте правительства.

Напомним, о планах объединения данных министерств было известно с сентября прошлого года.

Кроме того, опубликовано постановление от 29 октября о присоединении министерства туризма к министерству культуры. Что также уже анонсировалось в начале октября.

Напомним, на этой неделе было опубликовано постановление о присоединении регионального министерства науки к минэкономразвития.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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