Самарские министерства планируют объединить

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал несколько министерств, которые в ближайшее время затронут изменения. Это два "силовых" министерства, миннауки, минтуризма, а также минтруд и минсоцдемографии. Об этом он рассказал в интервью "Самарскому обозрению".

Анонсируя почти месяц назад подготовку новой структуры правительства Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев объявил, что она будет более компактной за счет объединения 5-6 министерств, которые станут "функциональными единицами укрупненных ведомств".

Губернатор отметил, что структура исполнительной власти региона будет сформирована по принципу федерального правительства.

Так, по словам руководителя области, предстоит объединить в одно ведомство два самостоятельных министерства: труда, занятости и миграционной политики с одной стороны и социально-демографической и семейной политики — с другой. Укрупненное министерство, скорее всего, будет называться министерством труда и социальной защиты — ровно так же, как в федеральном правительстве. По словам Вячеслава Федорищева, преобразование объясняется тем, что эти две сферы "неразрывны между собой".

Кроме того, планируется объединить два "силовых" министерства — по региональной безопасности (глава — Евгений Московцев) и по вопросам правопорядка и противодействия коррупции (глава — Ренат Валиуллин). Оба министерства — новые и сформированы на базе аналогичных департаментов (правда, уже по лекалам правительства Тульской области, откуда Вячеслав Федорищев перешел в Самару, добавляет "СО"). При этом губернатор намерен вывести антикоррупционное направление "на себя лично": "Здесь не будет ни вице-губернатора, ни какого-то дополнительного курирующего чиновника — будет управление, докладывающее лично мне, и одно министерство".

Вместе с тем Вячеслав Федорищев развенчал ряд предположений относительно будущего других министерств. Так, миннауки, вопреки прогнозам, вольется вовсе не в минобразования, откуда его в свое время вывели и повысили в статусе до министерства, а в минпромторг во главе с Денисом Гурковым.

"Появится заместитель министра промышленности, курирующий взаимодействие с вузами и развивающий те успехи, которых миннауки успело добиться за время своего существования", — сообщил Вячеслав Федорищев".

Пертурбации коснутся и министерства туризма, но не в том формате, который прогнозировали ранее эксперты. Вместо возвращения в структуру министерства культуры туризм, по словам Вячеслава Федорищева, уйдет под министерство экономического развития и инвестиций под руководством Павла Финка.

В то же время Вячеслав Федорищев дал ясно понять, что не предвидится никакого объединения министерства строительства и министерства градостроительной политики.

"Они останутся самостоятельными ведомствами, — заверил губернатор. — Минград для нас — важнейшее направление".

Варианты изменений, обнародованные главой региона в интервью "Самарскому обозрению", по всей видимости, не окончательные и могут быть скорректированы в любой момент.

"В принципе обсуждается много различных вариантов, и озвученное мною можно считать лишь частью предстоящих перемен", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.