Три самарских вуза получат свыше 1 млрд рублей на развитие

Три вуза Самарской области получат более миллиарда рублей на свое развитие по программе "Приоритет 2030". Об этом стало известно 24 ноября во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что среди 87 университетов из 36 регионов страны, которые в 2026 году получат свыше 1 млрд рублей на свое развитие, есть три самарских вуза — СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский госуниверситет.

"Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в группу лидеров, до этого он находился во втором сегменте. Самарский университет имени Королева и Тольяттинский госуниверситет попали в третью группу", — отметил глава региона.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вузов, покупку высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.

"Мы продолжим поддерживать университеты, которые стали участниками программы, и за счет средств регионального бюджета в следующем году предусмотрели в бюджете более 100 млн рублей на эти цели. Сильные университеты — необходимые условия опережающего развития региона. За этими успехами и заявками стоит большая работа Совета ректоров под руководством Геннадия Котельникова. Геннадий Петрович, спасибо за такие выдающиеся результаты", — резюмировал губернатор.