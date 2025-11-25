Три самарских вуза получат свыше 1 млрд рублей на развитие

Три вуза Самарской области получат более миллиарда рублей на свое развитие по программе "Приоритет 2030". Об этом стало известно 24 ноября во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что среди 87 университетов из 36 регионов страны, которые в 2026 году получат свыше 1 млрд рублей на свое развитие, есть три самарских вуза — СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский госуниверситет.
"Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в группу лидеров, до этого он находился во втором сегменте. Самарский университет имени Королева и Тольяттинский госуниверситет попали в третью группу", — отметил глава региона.
Средства будут направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вузов, покупку высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.
"Мы продолжим поддерживать университеты, которые стали участниками программы, и за счет средств регионального бюджета в следующем году предусмотрели в бюджете более 100 млн рублей на эти цели. Сильные университеты — необходимые условия опережающего развития региона. За этими успехами и заявками стоит большая работа Совета ректоров под руководством Геннадия Котельникова. Геннадий Петрович, спасибо за такие выдающиеся результаты", — резюмировал губернатор.
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???