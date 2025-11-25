16+
Три самарских вуза получат свыше 1 млрд рублей на развитие

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Три вуза Самарской области получат более миллиарда рублей на свое развитие по программе "Приоритет 2030". Об этом стало известно 24 ноября во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что среди 87 университетов из 36 регионов страны, которые в 2026 году получат свыше 1 млрд рублей на свое развитие, есть три самарских вуза — СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский госуниверситет.

"Самарский государственный медицинский университет впервые вошел в группу лидеров, до этого он находился во втором сегменте. Самарский университет имени Королева и Тольяттинский госуниверситет попали в третью группу", — отметил глава региона.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вузов, покупку высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.

"Мы продолжим поддерживать университеты, которые стали участниками программы, и за счет средств регионального бюджета в следующем году предусмотрели в бюджете более 100 млн рублей на эти цели. Сильные университеты — необходимые условия опережающего развития региона. За этими успехами и заявками стоит большая работа Совета ректоров под руководством Геннадия Котельникова. Геннадий Петрович, спасибо за такие выдающиеся результаты", — резюмировал губернатор.

