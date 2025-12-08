Минград забраковал выделение земель для многодетных под Самарой

Министерство градостроительной политики Самарской области отклонило предложение управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Волжского района по корректировке правил землепользования и застройки села Воскресенка. Соответствующий приказ опубликовали на сайте ведомства.

Согласно документу, управление вышло с инициативой исключить 22 га из границ комплексного развития территории. Эту землю предлагалось разделить на 200 участков и предоставить многодетным семьям.

Министерство отказалось удовлетворять эту просьбу "в связи с отсутствием оснащения данной территории объектами местного значения в области транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры".

Эта проблема характерна для многих площадок, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство. Однако власти ранее согласовывали подобное распределение. В результате построить дома смогли лишь чуть более 1000 из 20 тысяч семей.

Освоение площадок тормозит именно отсутствие инфраструктуры. Чтобы решить проблему, в Самарской области запустили программу поддержки. Из областного бюджета выделили средства на проектирование и строительство подъездных дорог, водоснабжения и водоотведения к участкам многодетных семей.