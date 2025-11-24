Водителей в Самарской области с начала 2025 г. оштрафовали на 2,8 млрд рублей

В Самарской области за 10 месяцев 2025 г. вынесено более 2,5 млн постановлений о нарушении Правил дорожного движения посредством камер фотовидеофиксации на сумму более 2,8 млрд рублей.

Из них в бюджет уже поступило около 1,3 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 ноября, доложил вице-премьер Самарской области Виталий Шабалатов.

"Согласно паспорту проекта, в регионе в 2025 г. должно быть установлено 1726 камер фотовидеофиксации. На сегодняшний день установлена 1561 видеокамера. Работы ведутся в полном объеме и до конца года будут завершены", - отметил Шабалатов.