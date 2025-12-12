Экс-глава Октябрьска Александра Гожая назначена помощником губернатора

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Александра Гожая, ранее занимавшая должность главы Октябрьска, назначена помощником губернатора. Решение об этом было принято на заседании правительства Самарской области в четверг, 11 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ