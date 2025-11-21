Развитие научного потенциала и инноваций: итоги и планы университетов Самарской области в рамках программы "Приоритет-2030"

В Москве прошло заседание Совета по грантам программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" под председательством Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования РФ. В состав Совета входят представители Российской академии наук, общественных организаций и ведущих индустриальных компаний страны.
Команды университетов Самарской области на Совете по грантам представили основные итоги реализации программ развития на 2025 год и определили приоритетные направления на будущее.
Удаленно в формате ВКС в заседании принял участие врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.
"Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инноваций, поддерживает научные исследования и разработки, а также создает благоприятные условия для реализации новых проектов, — подчеркнул Антон Емельяненко. — Федеральная поддержка в рамках программы "Приоритет-2030, а также строительство нового межвузовского кампуса "Куйбышев" помогут нашим университетам достичь технологического лидерства России в аэрокосмической отрасли, двигателестроении, робототехнике и беспилотной авиации, телемедицине и искусственном интеллекте", — отметил он.
В программе "Приоритет-2030" участвуют Самарский университет им. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет. С 2022 года финансирование программ развития университетов производится за счет областного бюджета, и в 2025 году на эти цели выделено более 134 миллионов рублей.
"Итоги 2025 года подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Наш вклад в технологический суверенитет страны растет, а партнерство с промышленностью выходит на новый уровень. В 2026 году мы сфокусируемся на развитии наших компетенций в области робототехники и физического искусственного интеллекта, акцентируем внимание на коммерциализации наших разработок и дальнейшем укреплении позиций в качестве центра притяжения талантов и развития инноваций", — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.
Самарский университет им. Королева в этом году реализовал стратегические технологические проекты, такие как "Киберфизические технологии двигателестроения", "Киберфизические системы на основе фотоники" и "Киберфизические производственные системы". Университет стремится войти в число ведущих вузов России в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и автономные системы, к 2030 году. Команда СамГМУ продолжает работать над созданием целевой модели медицинского технологического университета, направленной на разработку прикладных инноваций полного инновационного цикла — от идеи до коммерциализации.
Программа развития Тольяттинского государственного университета нацелена на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", особенно в области беспилотных систем, и полностью соответствует стратегии научно-технологического развития региона.
