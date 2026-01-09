В Куйбышевском районе Самары в ДТП погиб человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 9 января, в 15:00 около дома № 9 по ул. Бакинской в Куйбышевском районе Самары произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.