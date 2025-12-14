16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения Артур Абдрашитов провел выездное совещание в ТТУ У самарского министерства ЖКХ заберут полномочия по благоустройству Экс-глава Октябрьска Александра Гожая назначена помощником губернатора В Самаре заработала программа комплексного развития территории

Облправительство Власть и политика

В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с резким ухудшением погодных условий, обильным снегопадом и усилением ветра, повлекшими многочисленные перебои в электроснабжении, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе создан оперативный штаб.

14 декабря заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов провел заседание штаба, в котором приняли участие члены регионального правительства, главы муниципальных образований, представители МЧС России по Самарской области, региональных энергетических компаний и служб ЖКХ.

В ходе заседания подробно рассмотрели ситуацию по каждому муниципальному образованию. В большинстве районов крупные аварии уже устранены. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Пестравском и Большечерниговском районах, работы по устранению последствий аварий продолжаются. Также по информации МЧС, поступил ряд сообщений о падении деревьев в Сызрани и в Самаре. Произошло повреждение кровли одного жилого дома. Погибших и пострадавших нет.

"Штаб работает в круглосуточном режиме. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование инфраструктуры и минимизировать неудобства для жителей", — подчеркнул Виталий Шабалатов.

Самарские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей на фоне сохраняющейся непогоды. На ликвидации последствий аварий задействованы 74 бригады и 112 единиц техники. Основной причиной аварий является перехлест проводов из-за шквалистого ветра. Проведение работ осложняется тем, что бригады вынуждены проводить поиск мест, где произошел такой перехлест, зачастую это межмуниципальные линии электропередач.

Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы. В ночь с 14 на 15 декабря по области ожидается ветер до 21 м/с, гололедица, снежные заносы. Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4