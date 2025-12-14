В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения

В связи с резким ухудшением погодных условий, обильным снегопадом и усилением ветра, повлекшими многочисленные перебои в электроснабжении, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе создан оперативный штаб.
14 декабря заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов провел заседание штаба, в котором приняли участие члены регионального правительства, главы муниципальных образований, представители МЧС России по Самарской области, региональных энергетических компаний и служб ЖКХ.
В ходе заседания подробно рассмотрели ситуацию по каждому муниципальному образованию. В большинстве районов крупные аварии уже устранены. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Пестравском и Большечерниговском районах, работы по устранению последствий аварий продолжаются. Также по информации МЧС, поступил ряд сообщений о падении деревьев в Сызрани и в Самаре. Произошло повреждение кровли одного жилого дома. Погибших и пострадавших нет.
"Штаб работает в круглосуточном режиме. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование инфраструктуры и минимизировать неудобства для жителей", — подчеркнул Виталий Шабалатов.
Самарские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей на фоне сохраняющейся непогоды. На ликвидации последствий аварий задействованы 74 бригады и 112 единиц техники. Основной причиной аварий является перехлест проводов из-за шквалистого ветра. Проведение работ осложняется тем, что бригады вынуждены проводить поиск мест, где произошел такой перехлест, зачастую это межмуниципальные линии электропередач.
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы. В ночь с 14 на 15 декабря по области ожидается ветер до 21 м/с, гололедица, снежные заносы. Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).
