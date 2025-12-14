16+
Общество

В Самарской области из-за шторма девять населенных пунктов остались без света

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В результате сложившихся на территории Самарской области погодных условий - сильный снег, метель, порывы ветра до 25 м/с - на объектах филиала "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" произошли аварийные отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах Безенчукского, Пестравского, Ставропольского, Сергиевского, Большечерниговского, Приволжского районов.

Фото: предоставлено "Россети Волга"

Был введен особый режим работы.

В настоящее время обесточено четыре подстанции 110 кВ, 12 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и 30 воздушных линий электропередачи 10 кВ. В аварийно-восстановительных работах задействовано 47 бригад: 123 человека, 60 единиц техники).

К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения.

Специалисты компании проводят постоянный мониторинг погодной ситуации. Работы ведутся под руководством оперативного Штаба, при взаимодействии с дорожными службами районов, региональным управлением МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти области, муниципалитетов и будут продолжены до восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба компании. 

Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

