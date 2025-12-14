В Самарской области из-за шторма девять населенных пунктов остались без света

В результате сложившихся на территории Самарской области погодных условий - сильный снег, метель, порывы ветра до 25 м/с - на объектах филиала "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" произошли аварийные отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах Безенчукского, Пестравского, Ставропольского, Сергиевского, Большечерниговского, Приволжского районов.

Был введен особый режим работы.

В настоящее время обесточено четыре подстанции 110 кВ, 12 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и 30 воздушных линий электропередачи 10 кВ. В аварийно-восстановительных работах задействовано 47 бригад: 123 человека, 60 единиц техники).

К социально значимым объектам направлены резервные источники электроснабжения.

Специалисты компании проводят постоянный мониторинг погодной ситуации. Работы ведутся под руководством оперативного Штаба, при взаимодействии с дорожными службами районов, региональным управлением МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти области, муниципалитетов и будут продолжены до восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба компании.