Строительство ЖК "Космолет" пообещали возобновить через две недели

Министр строительства Самарской области Александр Фомин провел встречу с дольщиками жилого комплекса "Космолет". На ней были объявлены сроки возобновления работ на объекте и его ввода в эксплуатацию.

ЖК находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Стройку уже не раз останавливали, в результате чего комплекс включили в федеральный реестр проблемных объектов.

В 2023 году владелец ООО "Кольцо" Михаил Жуков привлек инвестора -ООО "АкваПорт" - для достройки домов, но не исполнил своих обязательств перед компанией. Поэтому работу были вновь приостановлены.

В своем телеграм-канале министр написал, что на встрече присутствовал новый руководитель компании-застройщика — ООО "Кольцо" — Александр Балашов: "С его слов, работы на объекте начнутся через две недели, а ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Сейчас проводится инвентаризация всей договорной документации и строительной площадки. Со стороны министерства мы готовы оказать максимальную поддержку и дольщикам, и застройщику".

Также Александр Фомин сообщил, что для формирования реестра участников на сайте минстроя Самарской области появится форма заявления и контакты ответственного сотрудника, который поможет выверить документы. Ситуацию каждого дольщика министр пообещал разобрать на следующей встрече в индивидуальном порядке.

Между тем, Михаила Жукова осудили за обман дольщиков и признали банкротом. Его имущество пустят с молотка, чтобы расплатиться с долгами.