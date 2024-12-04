ЖК "Космолет" меняет инвестора

ООО "АкваПорт" перестало финансировать строительство жилого комплекса "Космолет", сейчас ведется работа по привлечению нового инвестора, сообщил директор компании-застройщика ООО "Кольцо" Михаил Жуков.

Напомним, жилой комплекс находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Стройка находится в федеральном реестре проблемных объектов. Работы на ЖК "Космолет" несколько раз останавливались.

Летом 2023 г. стало известно о новом инвесторе жилого комплекса. Им стало ООО "АкваПорт", в чью собственность должны были перейти доли Михаила Жукова в ООО "Кольцо" (100%) и ООО "Альянс" (100%). Последнее выступает застройщиком жилого комплекса "Унисон". Все денежные средства от продажи доли в "Кольце" предполагалось вложить в достройку ЖК "Космолет".

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и весь год дольщики отмечали высокие темпы работ на объекте. К настоящему времени возведены коробки трех зданий. По словам Михаила Жукова, с июня 2024 г. "АкваПорт" перестал финансировать стройку.

Осенью в Арбитражном суде Самарской области развернулась масштабная кампания по взысканию задолженности с дочерней структуры инвестора — ООО "Альянс" . Подрядчик ООО "Стройкомплект" подал несколько десятков исков к "Альянсу" на сумму более 500 млн рублей. По нескольким заявлениям суд вынес решение в пользу истца. Остальные иски находятся в процессе рассмотрения.

Генеральный директор ООО "АкваПорт" Валентин Курчаткин (он же возглавил ООО "Альянс") направил в Арбитражный суд Самарской области обращение, в котором представил предполагаемую схему по выводу денег дольщиков прежним руководством компании-застройщика.

"Формально предметами исков является неисполнение ООО "Альянс" обязательств перед ООО "Стройкомплект" по оплате работ. Фактически совокупность указанных исков направлена на взыскание с ООО "Альянс" искусственно завышенных сумм с целью вывода денежных средств инвестора и дольщиков и возможного доведения ООО "Альянс" до банкротства", — говорится в обращении Валентина Курчаткина.

Суммарные денежные затраты инвестора составили 1,08 млрд рублей. Проектом дофинансирования строительства предусматривалась сумма 955,3 млн рублей. На деле же для завершения стройки, по оценке "АкваПорта", потребуется еще около 1 млрд рублей. Валентин Курчаткин также добавляет, что сметы, первоначально предоставленные Жуковым, оказались заниженными и не соответствующими действительности как по объемам работ, так и по их стоимости.

"Таким образом, Жуков М.Г. умышленно, обманным путем ввел в заблуждение ООО "АкваПорт" и контролирующие органы относительно величины необходимых затрат на строительство (занижение смет), скрыл вывод денежных средств, полученных по договорам долевого участия в строительстве (ДЦУ), в целях избежать уголовной ответственности за нецелевое расходование средств дольщиков", - сообщает руководитель "АкваПорта" в обращении арбитражному суду.

Михаил Жуков, в свою очередь, потребовал возврата своей доли в ООО "Альянс" в размере 100%. Кроме того, он намерен взыскать с "АкваПорта" неосновательное обогащение в сумме 14,6 млн рублей. Соответствующее заявление пока оставлено судом без движения.

По словам директора ООО "Кольцо", сейчас на ЖК "Космолет" идут внутренние работы, включая монтаж системы отопления, противопожарные работы, подготовка к установке лифтов и другие. Весной 2025 г. планируется начать благоустройство территории и фасадные работы. Министерство строительства Самарской области продлило разрешение на строительство жилого комплекса до декабря 2025 года.