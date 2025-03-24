Дом с традициями "Сады Субботина": первая реакция градозащитников на проект и топонимические инициативы

Проект ЖК "Сады Субботина" прошел общественные обсуждения, получив поддержку горожан. Мнения были разные, и Волга Ньюс решил теперь спросить общественников и градозащитников о том, как новый проект может повлиять на городской контекст.

В феврале 2025 г. стало известно, что в Ленинском районе Самары на ул. Коммунистической, 11 рядом с ТТУ появится новый ЖК "Сады Субботина".

Сейчас на этом участке находится база с гаражами и складами. В ходе общественных обсуждений некоторые из участников указывали, что такое запустение не красит район.

Девелопер — ООО "СЗ "Сады Субботина" (находится под управлением девелоперской компании "Альянс-Менеджмент") — планирует за два года построить здесь 8-этажный жилой дом на 269 квартир с двухуровневым паркингом на 273 машиноместа. Более 50% площади участка при этом будет отведено под благоустройство — во дворе и на пешеходной аллее будут высажены плодовые деревья, а под окнами со стороны двора разместят цветочные кашпо.

Журналист и краевед Андрей Артемов считает, что название ЖК — "Сады Субботина" — очень хорошо вписывается в исторический контекст: "Само название "Сады Субботина" является отсылкой к дореволюционному периоду в истории Самары. Ведь в границах улиц Григория Аксакова, Коммунистической, Чернореченской и Спортивной до конца 20-х годов ХХ века существовал фруктовый сад купцов Субботиных".

После революции эту территорию начали застраивать и здесь появилось несколько новых интересных объектов. Например, на рубеже 1920-1930-х часть сада отдали под постройку сборного пункта Красной Армии, который спроектировал Петр Щербачев. Одно из зданий этого конструктивистского ансамбля, с адресом Чернореченская, 8, корпус 1 сохранилось до наших дней.

"Насколько мне известно, дом будут строить на месте, до последнего времени использовавшемся как склады. Реновация этой территории вполне ожидаема, — рассуждает Андрей Артемов. — Старые барачные сооружения, сараи и стоянка за покосившимся забором, — все это выглядело, мягко говоря, не привлекательно. Высотность дома всего 8 этажей, что вполне приемлемо для этого квартала. Будущий ЖК не внесет диссонанс в уже существующую застройку".

Историк архитектуры Армен Арутюнов считает, что девелопер решает "задачу со звездочкой", планируя деликатно встроить новое здание в окружающую среду:

"Сады Субботина" — редкий для Самары проект, учитывающий сложившийся вокруг градостроительный контекст. Как в смысле высотного регламента, так и в плане архитектурного стиля будущего жилого комплекса. Деликатно встроить новое здание в среду — задача со звездочкой, которую мало кто из самарских застройщиков хочет решать, ведь главное — количество квадратных метров и получаемая с них прибыль".

Тем ценнее пример "Садов Субботина" и бережное отношение застройщика к истории и архитектуре места: соразмерность и уважение к соседям, сдержанная эклектичная архитектура, использование топонима начала прошлого века, отмечает Армен Арутюнов.

Директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Анастасия Кнор считает, что прежде всего проект нужно рассматривать с точки зрения совести его создателей.

"Надо понимать, что основная задача любого девелопера — построить хорошее, качественное жилье и извлечь из этого максимальную прибыль. Поэтому проект ЖК "Сады Субботина" ценен именно небольшой этажностью. Мне кажется, в городе уже разучились строить дома в 8-9 этажей.

В какую сторону ни посмотри — новостройки от 20 этажей и выше. Поэтому, когда я встречаю такие проекты, как "Сады Субботина", радуюсь: люди, проектирующие подобные ЖК, уважают город и людей, которые здесь живут", — говорит она.

В данном районе — в границах улиц Коммунистической, Чернореченской, Аксакова — годами сложившаяся застройка, которая колеблется на уровне девятиэтажных зданий. А потому будущий проект совершенно естественно впишется в ландшафт квартала, не испортит его и даже украсит, считает Анастасия.

"Речь идет о новом качестве жизни и развитии этого квартала. Считаю, что это будет прекрасное здание. Сам застройщик городу тоже известен, как надежный, проверенный, строящий хорошие дома", — продолжает директор благотворительного фонда.

Анастасия Кнор говорит о том, что уже обсудили с девелопером проекта свою идею создания в локации жилого комплекса нового топонима — переулка Субботина. По мнению Андрея Артемова и Анастасии Кнор это название может получить пространство от нового дома до находящегося на реставрации деревянного Дома Кожевникова, известного как "Дом с часами" (ул. Коммунистическая, 5).

"Это было бы здорово. Ведь память большинства самарских купцов, которые внесли огромный вклад в развитие экономики региона, совсем не увековечена, — указывает она на пробел. — На ум приходит только Дача Головкина и улица его имени в Южном городе. Но Южный город построен не так давно, и там это выглядит довольно странно. Такие топонимы должны появляться в исторической части, где они выглядели бы органично. Я, как организатор фестиваля "Том Сойер Фест", добавлю: фактически по соседству мы сейчас ремонтируем исторический Дом купца Кожевникова. И это была бы очень крутая перекличка: знаковый дом, принадлежащий купцу, а рядом — переулок Субботина".