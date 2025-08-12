16+
Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено дело по факту наезда 12-летнего ребенка на электросамокате на пешехода

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за травмирования женщины в результате наезда водителем электросамоката, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлены сведения о том, что 11 августа на ул. Революционной 12-летний подросток на электросамокате совершил наезд на 60-летнюю женщину, в результате чего пострадавшей причинены телесные повреждения.

По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление принадлежности самоката к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), а также всех обстоятельств произошедшего.

