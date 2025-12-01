В Сызрани избили 14-летнюю девочку-инвалида

В Сызрани возбудили уголовное дело из-за избиения подростка-инвалида. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Как рассказала в соцсетях мать пострадавшей, ее 14-летнюю дочь, перенесшую онкологию в 2024 г. и являющуюся инвалидом, 16 ноября избили подростки. Девочку били, лицу и телу, вырвали сумку, забрали телефон, унижали и все это записывали на камеру. Пострадавшая несколько раз теряла сознание и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Также мать рассказывает, что 17 ноября подала заявление в полицию. В связи с этим ее дочь после травмы многократно допрашивали, но при этом расследование никуда не двигалось, а одна из участниц нападения писала издевательские и унизительные сообщения пострадавшей.

1 декабря ситуация получила огласку в интернете. После этого региональное СУ СК сообщило, что по поручению руководителя регионального ведомства Павла Олейника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Кроме того, проверку начала прокуратура Сызрани. Надзорное ведомство ласт оценку работе органов и учреждений системы профилактики, в том числе образовательных учреждений, с подростками по предупреждению и пресечению правонарушений.