Жительница Самары отдала липовой гадалке более 500 тыс. рублей

В течение полугода 35-летнюю жительницу Самары преследовали неприятности, и она решила обратиться за помощью к "гадалке", страницу которой нашла в социальной сети.

Кудесница, проживающая в другом городе, обещала помочь и сразу взялась за дело. Общаясь с клиенткой через мессенджер, она периодически просила произвести денежные переводы за "магические" услуги. Отдав собственные накопления, самарчанка взяла кредит в банке, и за две недели перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей.

Не заметив изменений в своей жизни, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.